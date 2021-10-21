Эти 5 шагов сделают твою анкету на сайте знакомств идеальной

Твой профиль на сайте знакомств – отражение того, кто ты есть в глазах всего мира. Это дает представление о твоей личности и том, как ты хочешь, чтобы тебя видели другие. Любимый цвет, спортивная игра или сериал. Эти и другие детали позволят больше о тебе понять той, кто потенциально может стать твоей девушкой.

Мы же попробуем назвать несколько важных шагов, которые сделают твою анкету на сайте знакомств идеальной. Гарантируем, тебя ожидает настоящий успех, который очень скоро принесет желаемый результат!

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1. Загрузи много фотографий

На твоей анкете должно быть множество фотографий. И здесь речь идет не о фотографиях звезд. Напоминаем, каждый кадр можно пробить с помощью гугла и обнаружить, что ты выдаешь себя за другого.

Говорится о нескольких портретах и кадрах в полный рост. Они позволят девушке лучше представить твои параметры.

Если есть фото в плавках с отдыха на море – не стесняйся выкладывать его также. Такие фотографии девушкам нравятся не меньше. Особенно, если ты обладатель заветных шести кубиков пресса.



В твоем профиле должно быть несколько твоих разных фото / Фото Unsplash

2. Продолжай обновлять профиль

Исследования показывают, что обновление твоей биографии на сайте знакомств позволяет глубже освоиться в этой области. В динамике приложении также отображается больше профилей и совпадений. Поэтому, если ты достаточно заполнишь свой профиль, получишь высокие шансы найти девушку, чьи вкусы соответствуют твоим.

Удели заполнению анкеты достаточно времени. Это твое резюме, но в мире знакомств.

3. Избегай глупых клише

Не стоит использовать попсовые цитаты из мужских пабликов. Честно говоря, это скорее свидетельствует об отсутствии у тебя творческих способностей. А еще это может снизить шансы на получение настоящих совпадений.

Твоя задача – создать необычную и уникальную биографию, которая позволит девушке лучше понять тебя.



Избегай идиотских клише, только раздражают / Фото Unsplash

4. Простого "Привет" недостаточно

Поздороваться – разумно и нужно. Но это не значит, что этого достаточно для полноценного знакомства. Старайся не ограничиваться одним словом. Ищи необычные фразы или комплименты, которые могут действительно привлечь внимание к тебе.

Простое "Привет" или смайлик могут так и остаться без ответа.

5. Отвечай активно

Не забывай о своих совпадениях в приложениях для знакомств. Будь активным и отвечай на сообщения тех девушек, которые начали с тобой общаться. Будь готов к тому, что тебе нужно будет несколько дней общаться в сети, прежде чем удастся выбраться на кофе.

Напомним, что женщины с радостью общаются в сети, чтобы проверить твою адекватность. Поэтому не подкачай!



Отписывай девушкам, с которыми общаешься, активно / Фото Unsplash

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Возьми на вооружение эти советы, чтобы достичь успеха в поисках девушки на сайтах знакомств. Ответственно подойди к заполнению анкеты, а также будь максимально активным в общении. И мы гарантируем, что у тебя все получится!