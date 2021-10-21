Мы же попробуем назвать несколько важных шагов, которые сделают твою анкету на сайте знакомств идеальной. Гарантируем, тебя ожидает настоящий успех, который очень скоро принесет желаемый результат!

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1. Загрузи много фотографий

На твоей анкете должно быть множество фотографий. И здесь речь идет не о фотографиях звезд. Напоминаем, каждый кадр можно пробить с помощью гугла и обнаружить, что ты выдаешь себя за другого.

Говорится о нескольких портретах и кадрах в полный рост. Они позволят девушке лучше представить твои параметры.

Если есть фото в плавках с отдыха на море – не стесняйся выкладывать его также. Такие фотографии девушкам нравятся не меньше. Особенно, если ты обладатель заветных шести кубиков пресса.



В твоем профиле должно быть несколько твоих разных фото / Фото Unsplash

2. Продолжай обновлять профиль

Исследования показывают, что обновление твоей биографии на сайте знакомств позволяет глубже освоиться в этой области. В динамике приложении также отображается больше профилей и совпадений. Поэтому, если ты достаточно заполнишь свой профиль, получишь высокие шансы найти девушку, чьи вкусы соответствуют твоим.

Удели заполнению анкеты достаточно времени. Это твое резюме, но в мире знакомств.

3. Избегай глупых клише

Не стоит использовать попсовые цитаты из мужских пабликов. Честно говоря, это скорее свидетельствует об отсутствии у тебя творческих способностей. А еще это может снизить шансы на получение настоящих совпадений.

Твоя задача – создать необычную и уникальную биографию, которая позволит девушке лучше понять тебя.



Избегай идиотских клише, только раздражают / Фото Unsplash

4. Простого "Привет" недостаточно

Поздороваться – разумно и нужно. Но это не значит, что этого достаточно для полноценного знакомства. Старайся не ограничиваться одним словом. Ищи необычные фразы или комплименты, которые могут действительно привлечь внимание к тебе.

Простое "Привет" или смайлик могут так и остаться без ответа.

5. Отвечай активно

Не забывай о своих совпадениях в приложениях для знакомств. Будь активным и отвечай на сообщения тех девушек, которые начали с тобой общаться. Будь готов к тому, что тебе нужно будет несколько дней общаться в сети, прежде чем удастся выбраться на кофе.

Напомним, что женщины с радостью общаются в сети, чтобы проверить твою адекватность. Поэтому не подкачай!



Отписывай девушкам, с которыми общаешься, активно / Фото Unsplash

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