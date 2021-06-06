Каблуки и сумочки: это женщины отобрали у мужчин

Нашим предкам пришлось пройти немало изменений в процессе эволюции моды. Немногие сейчас помнят модную комбинацию, в которую одевали советских мальчиков – шортики с колготками.

Но, поверь, мужчинам иногда приходилось носить на себе вещи гораздо глупее и неудобнее. И еще более удивительно, что сейчас эти вещи называют едва ли не воплощением женственности.

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Каблуки

Каблуки (или, как еще говорят, шпильки) первыми начали использовать всадники Персидского государства в X веке. Сапоги с высокими каблуками давали им возможность прочно фиксировать ногу в стремени. А значит – освободить руки для стрельбы из лука.

В XVII веке моду на высокие каблуки позаимствовали франты из Франции. При дворе короля Людовика XIV именно мужчины красовались в ярких туфлях с высокими каблуками – как минимум для того, чтобы казаться выше. Женщины же очень скоро переняли этот элемент – но не с той же целью.

Дело в том, что модными тогда были длинные платья – то есть, выглядывали из-под них лишь туфли. И женщины заметили, что в туфлях с каблуками они визуально имеют более стройный вид, чем в обуви на плоской подошве.



Женщины в обуви с каблуками визуально выглядят стройнее / Фото unsplash

Как видим, с тех пор их мнение не слишком изменилось, хотя длинные юбки уже крайне мало кто одевает.

Сумочки

Сегодня у женщин редко так бывает, что есть только одна сумка. Обычно этот аксессуар в гардеробе представлен почти что десятками моделей. На утро, обед, вечер, на работу, на природу, на выход в магазин и так далее, и тому подобное.

Однако надо знать, что сначала крошечные сумочки изобрели и разработали именно для мужчин, и было это еще в Средневековье. Сумочка тогда была фактически карманом для мужчины.

Сумочки цепляли на пояс, держали там ключи, деньги и другие полезные вещи. И, к слову, эти сумочки тогда, как и весь мужской костюм, украшали кружевами, вышивкой, кистями и другими милостями, которые ныне назвали бы "женскими".



Сумочки – особенно крошечные – сначала создали именно для мужчин / Фото unsplash

Да, да, знаем, о чем ты подумал. Это правда, сейчас мода на сумочки мужчин вернулась. Однако называем мы их более, скажем так, "по-мужски" – бананками.

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