Пожалуй, среди наших читателей есть те, которые стирают одежду после каждого ношения. Но стоит ли столь часто стирать джинсы? Эксперты дали ответ на этот вопрос, а также поделились несколькими полезными советами. С их помощью джинсы прослужат тебе как можно дольше.

Понятное дело, что джинсы стали неотъемлемой частью нашей гардероба. Неудивительно, что на повседневно мы с радостью носим их, наслаждаясь возможностью иметь стильный вид, а также чувствовать себя комфортно. Но до сих пор ведутся дискуссии, связанные с тем, насколько часто нужно стирать джинсы. У экспертов есть ответ на этот вопрос.

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Следует ли стирать джинсы после каждого ношения?

Кое-какую одежду однозначно стоит постирать после ношения. Например, твои беговые шорты и футболку. Чего не скажешь о джинсах. Чем дольше ты не стираешь свои джинсы, тем лучше ты заботишься об окружающей среде. Ведь все мы знаем, что для их стирки требуется значительно больше воды. А также стирка денима – одна из причин загрязнения мирового океана микрочастицами пластика.



Эксперты рекомендуют стирать джинсы раз в месяц / Фото Unsplash

По словам специалистов по стирке, джинсы следует стирать ТОЛЬКО 1 РАЗ В МЕСЯЦ. Это также касается одежды из льна, шелка и синтетических тканей.

Почему не нужно стирать одежду слишком часто?

Тебе не следует стирать свои любимые вещи каждый день. Во-первых, это сильно изнашивает твою одежду, растягивая микроволокна. Во-вторых, ты тратишь слишком много воды на это, а также электроэнергии.

Если ты собираешься стирать одежду, стоит обратить внимание на температуру воды. Лучше отдать предпочтение холодной или теплой, ведь горячая может стать причиной порчи вещей. Они могут существенно уменьшиться, через что носить их будет просто невозможно.



Чем реже ты стираешь одежду, тем дольше она прослужит / Фото Unsplash

Джинсовую одежду можно вообще не стирать

Удивленный? Мы тоже. Оказывается, джинсовую одежда можно не стирать вообще. Эксперты рекомендуют очищать загрязненные места с помощью воды и мыла. Максимальная экологичность, мы считаем.

Если хочешь избавиться от неприятного запаха – положи джинсы в зип-пакет и оставь их в морозильной камере на несколько часов. Морозная свежесть. Все как в рекламе, если ты ее помнишь.

Также следует понимать, что каждая стирка джинсов не только разрушает их волокна, но и лишает их цвета. Деним, который стирали слишком часто, скорее рвется и теряет свой внешний вид.



Для освежения джинсов можно положить их в морозильник / Фото Unsplash

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