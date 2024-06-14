Говорят, "умный лазер" армии США уничтожил первый в истории беспилотник, но есть нюансы

Высокоэнергетическое лазерное оружие много обещало, но до сих пор не выполняло обязательств. Возможно, этот день настал. Ходят слухи, что один из лазеров армии США впервые сбил беспилотник.

Военные не подтвердили и не опровергли эту информацию. Но тщательно сформулированные заявления официальных лиц делают ее все более правдоподобной.

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Как искали секрет успешного поражения дрона лазером

Сбивание беспилотника лазером, если оно таки произошло, является кульминацией усилий Пентагона, которые продолжались десятилетиями и стоили миллиарды долларов. Для этого понадобились современные технологии, которые делают лазеры эффективными.

Пентагон с энтузиазмом относится к лазерам с момента, когда их изобрели. Казалось, лазер – это именно то, что искали военные. Еще в 1962 году проект "Дефендер" уже целился сбивать советские ракеты. А в 1963 Карибский кризис добавил срочности работе над лазером.

проект "Дефендер" уже целился сбивать советские ракеты. А в 1963 Карибский кризис добавил срочности работе над лазером. На создание жизнеспособного оружия ушло еще 10 лет, и 13 ноября 1973 года преемник "Дефендера" сбил беспилотник-мишень. Но программа так и не смогла превратить технологию в практическое оружие.

и 13 ноября 1973 года преемник "Дефендера" сбил беспилотник-мишень. Но программа так и не смогла превратить технологию в практическое оружие. С тех пор делали много высокоэнергетических лазерных систем, и все они сбивали беспилотники. Например, гигантский YAL-1, химический лазер мегаваттного класса, установленный на авиалайнере 747. Это ответвление "Звездных войн" совершило полет в 2002, но его списали в 2014, так и не выведя на оперативный статус.

так и не выведя на оперативный статус. Некоторые системы принимали на вооружение, например XN-1 LaWS на десантном корабле USS Ponce в 2014 году. Ее допустили к эксплуатации во время пребывания корабля в Персидском заливе, но не использовали в бою. Анализ показал, что LaWS не подходит для серийного производства из-за проблем с малыми целями.

Сейчас американские военные имеют более 30 различных программ по использованию лазеров. Некоторые из них сейчас используют против дронов хуситов и повстанцев в Ираке и в других странах. Некоторые имели плохие отзывы относительно "значительных расхождений между результатами лабораторных исследований и испытаний и реальным тактическим развертыванием".

Система LOCUST может стать приговором для "Шахедов" и подобного рода дронов / Фото BlueHalo

LOCUST, кажется, работает так, как надо

А вот система LOCUST, кажется, делает именно то, для чего его разработали. Ее производитель BlueHalo уже более 40 лет специализируется на лазерной связи, их системы стоят на МКС и на военных спутниках США.

Самое важное на LOCUST – это программное управление лучом и инструментарий искусственного интеллекта. ИИ может точно классифицировать каждый тип беспилотника, а затем определить его слабые места, где луч нанесет наибольший вред.

ИИ может точно классифицировать каждый тип беспилотника, а затем определить его слабые места, где луч нанесет наибольший вред. Следовательно, LOCUST может точно попасть в конкретную точку на беспилотнике и уничтожить его. А не излучать энергию наугад и надеяться на счастливый случай. Недорогие ударные дроны, такие как "Шахеды", которые используют россияне, стали бы отличной мишенью для таких лазеров.

лазеры не имеют конечных боеприпасов, зато имеют низкую стоимость выстрела. Но лазер сам по себе не является полноценным средством защиты и должен быть частью интегрированной, многоуровневой системы.

Войны беспилотников на горизонте, только Украина планирует построить два миллиона дронов в этом году. Поэтому тактические лазеры, вероятно, тоже станут очень важными для выживания сухопутных войск. Приятно осознавать, что, наконец, они, кажется, работают.