Наш герой – Маркус Смит из Великобритании. Он пешком прошел из Будапешта в Ужгород. Подробнее о британце рассказали в Закарпатском областном ТЦК и СП.

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Шел более 8 суток

В целом путь из венгерской столицы в украинский город на границе у Смита занял 8 суток 6 часов, а также 36 минуты и 14 секунд. Известно, что Маркус сам из Манчестера. Он также отметил, что украинское противостояние российской агрессии в последние годы транслируют на телевидении по всему миру.

Для справки! Расстояние между Будапештом и Ужгородом – около 330 километров.

Считаю, что вы заслуживаете большого уважения и честь, ведь вы боретесь за мирную жизнь своей страны. Я приехал сюда, чтобы попытаться помочь вам в этой войне. К сожалению, Путин не хочет мира, и я чувствую, что он не захочет остановиться на Украине,

– отметил Смит.

Он также убежден, что кремлевский лидер будет стремиться захватить еще больше территорий. И что это, по его мнению, может стать причиной третьей мировой войны.

"Он продолжит ходить из страны в страну, говоря: "Я хочу это и это! И это мои правила!" Поэтому я здесь, чтобы бороться за украинцев и, надеюсь, предотвратить мировую войну", – подчеркнул британец.

По словам Смита, Великобритания во время Второй мировой войны смогла выстоять и сохранить свою свободу благодаря тому, что ей помогли другие государства. Британец также надеется на то, что свою позицию переосмыслят те мужчины, которые все еще колеблются, брать ли в руки оружие и становиться на защиту родного государства.

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