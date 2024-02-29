Какие коктейли заказали бы герои "Дюны", если бы сходили в бар: интересный тест

С нетерпением ожидаемый фанами и вообще любителями кино, 29 февраля выходит в украинском прокате фильм "Дюна: Часть вторая". Первая часть, напомним, стала хитом, получила 6 "Оскаров" и собрала в мировом прокате более 400 миллионов долларов.

Поэтому предлагаем тебе сегодня, в день премьеры в Украине, пройти интересный тест по теме "Дюны". Идея в том, чтобы попробовать угадать, какой коктейль мог бы выбрать тот или иной герой саги, если бы имел возможность посетить хороший бар, чтобы несколько минут отдохнуть от своих приключений.

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Вот каких героев "Дюны" мы выбрали

Пол Атрид, худощавый юноша с черными как воронье крыло волосами и зелеными глазами, сначала герцог, впоследствии пророк и император.

худощавый юноша с черными как воронье крыло волосами и зелеными глазами, сначала герцог, впоследствии пророк и император. Барон Владимир Харконнен, правитель планеты Гиди Прайм, тучный мужчина, которого поддерживают портативные генераторы силового поля.

правитель планеты Гиди Прайм, тучный мужчина, которого поддерживают портативные генераторы силового поля. Чани Кайнс, возлюбленная Пола Атрида, мать близнецов Ганими и Лето Атрейдиса II. Худощавая девушка с большими темно-голубыми глазами и длинными рыжеватыми волосами.

возлюбленная Пола Атрида, мать близнецов Ганими и Лето Атрейдиса II. Худощавая девушка с большими темно-голубыми глазами и длинными рыжеватыми волосами. Песчаный червь, существо с планеты Арракис. Обитает в пустынях и дюнах, вырастает до огромных размеров, живет долго, а вода для него – сильнейший яд.

А теперь посмотри на картинки ниже и выбери к этим героям коктейльную пару / Изображения сгенерированы искусственным интеллектом с помощью DALL-E

Угадал ли ты коктейли, что выбрали бы персонажи "Дюны": результаты теста