Какие коктейли заказали бы герои "Дюны", если бы сходили в бар: интересный тест
С нетерпением ожидаемый фанами и вообще любителями кино, 29 февраля выходит в украинском прокате фильм "Дюна: Часть вторая". Первая часть, напомним, стала хитом, получила 6 "Оскаров" и собрала в мировом прокате более 400 миллионов долларов.
Поэтому предлагаем тебе сегодня, в день премьеры в Украине, пройти интересный тест по теме "Дюны". Идея в том, чтобы попробовать угадать, какой коктейль мог бы выбрать тот или иной герой саги, если бы имел возможность посетить хороший бар, чтобы несколько минут отдохнуть от своих приключений.
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Вот каких героев "Дюны" мы выбрали
- Пол Атрид, худощавый юноша с черными как воронье крыло волосами и зелеными глазами, сначала герцог, впоследствии пророк и император.
- Барон Владимир Харконнен, правитель планеты Гиди Прайм, тучный мужчина, которого поддерживают портативные генераторы силового поля.
- Чани Кайнс, возлюбленная Пола Атрида, мать близнецов Ганими и Лето Атрейдиса II. Худощавая девушка с большими темно-голубыми глазами и длинными рыжеватыми волосами.
- Песчаный червь, существо с планеты Арракис. Обитает в пустынях и дюнах, вырастает до огромных размеров, живет долго, а вода для него – сильнейший яд.
А теперь посмотри на картинки ниже и выбери к этим героям коктейльную пару / Изображения сгенерированы искусственным интеллектом с помощью DALL-E
Угадал ли ты коктейли, что выбрали бы персонажи "Дюны": результаты теста
- Какой коктейль заказал бы Пол Атрид? Роял Романс (Royal Romance). Это элегантный и благородный коктейль, содержащий джин, шампанское и немного гранатового сока для колорита. Этот выбор идеально подходит Полу, воплощая его сущность как принца и целом благородное происхождение, а еще и юношескую невинность и стремление к величию.
- Какой коктейль заказал бы Харконнен? Годфазер (Godfather). Это крепкий и властный коктейль, который сочетает в себе скотч и амаретто. Его глубокий и насыщенный вкус с выраженной горчинкой идеально отображает жесткость, силу и угрожающий характер барона.
- Какой коктейль заказала бы Чани? Дикий Розмарин (Wild Rosemary). Это легкий и освежающий коктейль с нотками розмарина, лимонного сока и джина, декорированный веточкой розмарина. Он символизирует природную красоту, силу духа и изящество Чани, ее близость к природе и эльфийскую внешность.
- А какой коктейль мог бы полюбить песчаный червь, если бы ему можно было бы такое употреблять? Думаем, Пустынный Ураган (Desert Storm). Это интенсивный и крепкий коктейль с темным ромом, калуа и сливками, подаваемый с ледяной пылью. Напиток отражает суровость пустыни, а также величие и загадочность песчаных червей.