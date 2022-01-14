Какие у атмосферы Земли есть слои и чем они отличаются
Источник:Space.com
Атмосфера Земли имеет 5 основных слоев. Ниже всего – тропосфера, далее стратосфера, мезосфера, термосфера и экзосфера.
Принцип разделения – в основном температурный. Также в каждом высшем слое воздух реже и меньшее давление.
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Тропосфера
Соответственно, тропосфера – самая низкая и плотная. До 75% всего воздуха земной атмосферы – именно там. Завершается она на высоте в 8 – 14,5 километра.
- Большинство жизни на Земле сосредоточено в ней. А еще в ней формируется земная погода, и летают вертолеты и самолеты.
- Это происходит благодаря движению вверх теплого воздуха, который нагревается от поверхности Земли, которая в свою очередь нагревается от Солнца. И благодаря тому, что охлажденный воздух опускается, создавая область высокого давления.
Стратосфера
Стратосфера начинается над тропосферой и простирается примерно на 50 километров вверх.
- В этой прослойке – большинство озона атмосферы Земли.
- Озон защищает нас, поглощая вредные ультрафиолетовые лучи Солнца.
Мезосфера
Мезосфера простирается от стратосферы вверх на 85 километров.
- Там – наиболее холодно, до минус 90 градусов.
- Также большинство метеоров сгорает именно в этом слое.
Атмосфера Земли имеет 5 основных слоев.
Термосфера
Термосфера тянется от мезосферы на 600 километров вверх.
- Да, ее считают частью атмосферы Земли, однако плотность воздуха там настолько низкая, что большую часть этой прослойки обычно называют космическим пространством.
- Собственно, именно туда летали космические шаттлы, и там вращается вокруг Земли МКС – Международная космическая станция.
Экзосфера
NASA определяет экзосферу прослойкой атмосферы, которая тянется на 10 тысяч километров вверх.
- Ее состав – это в основном немного водорода и гелия.
- Впрочем, их атомы очень рассеяны.
Ионосфера как "бонус"
На самом деле ионосферой называют прослойку, содержащую мезосферу, термосферу и экзосферу.
- Здесь ионы солнечного ветра сталкиваются с молекулами кислорода и водорода атмосферы Земли, таким образом "возбуждая" их.
- И именно поэтому мы имеем удовольствие видеть полярное сияние.