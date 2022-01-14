Какие у атмосферы Земли есть слои и чем они отличаются

14 января 2022 , 08:02
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Источник:

Space.com

Атмосфера Земли имеет 5 основных слоев. Ниже всего – тропосфера, далее стратосфера, мезосфера, термосфера и экзосфера.

Принцип разделения – в основном температурный. Также в каждом высшем слое воздух реже и меньшее давление.

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Тропосфера

Соответственно, тропосфера – самая низкая и плотная. До 75% всего воздуха земной атмосферы – именно там. Завершается она на высоте в 8 – 14,5 километра.

  • Большинство жизни на Земле сосредоточено в ней. А еще в ней формируется земная погода, и летают вертолеты и самолеты.
  • Это происходит благодаря движению вверх теплого воздуха, который нагревается от поверхности Земли, которая в свою очередь нагревается от Солнца. И благодаря тому, что охлажденный воздух опускается, создавая область высокого давления.

Стратосфера

Стратосфера начинается над тропосферой и простирается примерно на 50 километров вверх.

  • В этой прослойке – большинство озона атмосферы Земли.
  • Озон защищает нас, поглощая вредные ультрафиолетовые лучи Солнца.

Мезосфера

Мезосфера простирается от стратосферы вверх на 85 километров.

  • Там – наиболее холодно, до минус 90 градусов.
  • Также большинство метеоров сгорает именно в этом слое.


Атмосфера Земли имеет 5 основных слоев.

Термосфера

Термосфера тянется от мезосферы на 600 километров вверх.

  • Да, ее считают частью атмосферы Земли, однако плотность воздуха там настолько низкая, что большую часть этой прослойки обычно называют космическим пространством.
  • Собственно, именно туда летали космические шаттлы, и там вращается вокруг Земли МКС – Международная космическая станция.

Экзосфера

NASA определяет экзосферу прослойкой атмосферы, которая тянется на 10 тысяч километров вверх.

  • Ее состав – это в основном немного водорода и гелия.
  • Впрочем, их атомы очень рассеяны.

Ионосфера как "бонус"

На самом деле ионосферой называют прослойку, содержащую мезосферу, термосферу и экзосферу.

  • Здесь ионы солнечного ветра сталкиваются с молекулами кислорода и водорода атмосферы Земли, таким образом "возбуждая" их.
  • И именно поэтому мы имеем удовольствие видеть полярное сияние.
Заметим, что в 2022 году состоится первая украинская миссия на Луну . Ее официальным партнером стал бренд Nemiroff . Он в сотрудничестве с компанией Spacebit отправят на спутник Земли технику, собирающую научные данные. Для Украины этот проект чрезвычайно важен, ведь позволит восстановить репутацию привилегированного космического государства на мировой арене, даст толчок к развитию украинских коммерческих космических проектов, а также будет способствовать популяризации космической тематики среди украинцев.
Автор: Олесь Друкач