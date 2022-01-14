Атмосфера Земли имеет 5 основных слоев. Ниже всего – тропосфера, далее стратосфера, мезосфера, термосфера и экзосфера.

Принцип разделения – в основном температурный. Также в каждом высшем слое воздух реже и меньшее давление.

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Тропосфера

Соответственно, тропосфера – самая низкая и плотная. До 75% всего воздуха земной атмосферы – именно там. Завершается она на высоте в 8 – 14,5 километра.

Большинство жизни на Земле сосредоточено в ней. А еще в ней формируется земная погода, и летают вертолеты и самолеты.

Это происходит благодаря движению вверх теплого воздуха, который нагревается от поверхности Земли, которая в свою очередь нагревается от Солнца. И благодаря тому, что охлажденный воздух опускается, создавая область высокого давления.

Стратосфера

Стратосфера начинается над тропосферой и простирается примерно на 50 километров вверх.

В этой прослойке – большинство озона атмосферы Земли.

Озон защищает нас, поглощая вредные ультрафиолетовые лучи Солнца.

Мезосфера

Мезосфера простирается от стратосферы вверх на 85 километров.

Там – наиболее холодно, до минус 90 градусов.

Также большинство метеоров сгорает именно в этом слое.



Атмосфера Земли имеет 5 основных слоев.

Термосфера

Термосфера тянется от мезосферы на 600 километров вверх.

Да, ее считают частью атмосферы Земли, однако плотность воздуха там настолько низкая, что большую часть этой прослойки обычно называют космическим пространством.

Собственно, именно туда летали космические шаттлы, и там вращается вокруг Земли МКС – Международная космическая станция.

Экзосфера

NASA определяет экзосферу прослойкой атмосферы, которая тянется на 10 тысяч километров вверх.

Ее состав – это в основном немного водорода и гелия.

Впрочем, их атомы очень рассеяны.

Ионосфера как "бонус"

На самом деле ионосферой называют прослойку, содержащую мезосферу, термосферу и экзосферу.

Здесь ионы солнечного ветра сталкиваются с молекулами кислорода и водорода атмосферы Земли, таким образом "возбуждая" их.

И именно поэтому мы имеем удовольствие видеть полярное сияние.

Заметим, что. Ее официальным партнером стал бренд. Он в сотрудничестве с компанией Spacebit отправят на спутник Земли технику, собирающую научные данные. Для Украины этот проект чрезвычайно важен, ведь позволит восстановить репутацию привилегированного космического государства на мировой арене, даст толчок к развитию украинских коммерческих космических проектов, а также будет способствовать популяризации космической тематики среди украинцев.