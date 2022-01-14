Принцип поділу – здебільшого температурний. Також у кожному вищому прошаркові повітря рідше й менший тиск.

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Тропосфера

Відповідно, тропосфера – найнижча і найщільніша. До 75% всього повітря земної атмосфери – саме там. Завершується вона на висоті у 8 – 14,5 кілометра.

Більшість життя Землі зосереджена у ній. А ще у ній формується земна погода, і літають гелікоптери та літаки.

Це відбувається завдяки руху вгору теплого повітря, яке нагрівається від поверхні Землі, яка своєю чергою нагрівається від Сонця. І завдяки тому, що охололе повітря опускається, створюючи область високого тиску.

Стратосфера

Стратосфера починається над тропосферою і простягається приблизно на 50 кілометрів угору.

У цьому прошарку – більшість озону атмосфери Землі.

Озон захищає нас, поглинаючи шкідливі ультрафіолетові промені Сонця.

Мезосфера

Мезосфера простягається від стратосфери вгору на 85 кілометрів.

Там – найхолодніше, до мінус 90 градусів.

Також більшість метеорів згорають саме у цьому шарі.



Атмосфера Землі має 5 основних прошарків / Фото unsplash

Термосфера

Термосфера тягнеться від мезосфери аж на 600 кілометрів угору.

Так, її вважають частиною атмосфери Землі, а проте щільність повітря там настільки низька, що більшу частину цього прошарку зазвичай називають космічним простором.

Власне, саме туди літали космічні шатли, і саме там обертається навколо Землі МКС – Міжнародна космічна станція.

Екзосфера

NASA визначає екзосферу прошарком атмосфери, який тягнеться на 10 тисяч кілометрів угору.

Її склад – це здебільшого трішки водню і гелію.

Утім, їхні атоми дуже розсіяні.

Іоносфера як "бонус"

Насправді іоносферою називають прошарок, який містить мезосферу, термосферу та екзосферу.

Тут іони сонячного вітру стикаються з молекулами кисню та водню атмосфери Землі, у такий спосіб "збуджуючи" їх.

І саме тому ми маємо задоволення бачити полярне сяйво.