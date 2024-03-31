Высыпаться и значительно лучше жить помогут тебе эти 6 видов спорта
Источник:GQ
Хороший сон необходим. Во время сна мы заряжаемся энергией и готовимся преодолевать ежедневные вызовы.
Несмотря на свою важность, сон часто не получает должного внимания. Зато вам нужно правильное количество часов, и ты должен, если есть такая возможность, делать это хорошо.
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Что случается только в том случае, если вы тренируете свое тело в течение дня: например, подготовка перед сном очень важна, как и физическая активность утром и в течение дня,
– говорит Елена Бусконе, персональный тренер "Aspria Harbour".
Лучше всего заниматься спортом утром, чтобы хорошо спать
Есть много упражнений, тренировок и видов спорта, которыми лучше заниматься утром, чтобы чувствовать себя бодрыми в течение дня. Вот некоторые, предложенные тренерами Aspria:
- Тренировка TRX имитирует движения повседневной жизни или определенный вид спорта, чтобы попробовать уменьшить вес и тренировать мышечную массу. Также TRX помогает в решении проблем со спиной, реабилитации после травм и укреплении туловища и брюшного пресса, чтобы различные физические недуги не возникали даже ночью.
- The Body Pump Les Milles с помощью штанги, гантелей и степа воздействует на все группы мышц, улучшает тонус, силу и осанку, потребляет много калорий, до 500 за одно занятие. Прекрасно утомляет все тело.
- Сайклинг направлен на похудение, приведение в тонус всего тела и расслабление. На велосипеде, прикрепленном к земле, который больше напоминает дорожную модель, чем велотренажер, ты двигаешься в ритме музыки, которая меняется с более или менее быстрым темпом в зависимости от дороги, которой ты представляешь, что едешь. Правильное сочетание интенсивности.
TRX стоит уделять внимание в первой половине дня / Фото Seniv Petro
Лучше всего заниматься спортом вечером, чтобы хорошо спать
Наоборот, ближе к вечеру лучше выполнять расслабляющие упражнения, такие как упражнения из более медитативных дисциплин, например:
- Yogilates, то есть: суть йоги и преимущества пилатеса в одном курсе для полной и сбалансированной тренировки.
- Йога-флоу – это вид йоги, который синхронизирует дыхание с движением и сочетает различные асаны, сохраняя мягкий ритм, технику для расслабления и управления стрессом.
- Софрология – это очень мощная техника релаксации, которая позволяет тебе управлять стрессом и всеми эмоциями в полной автономии, состоящая из простых и конкретных упражнений на расслабление мышц, контролируемого дыхания и позитивных визуализаций.
Перед сном лучше уделить внимание упражнениям, которые расслабляют / Фото freepik
Дополнительные меры предосторожности для спокойного сна
Чтобы сопровождать все эти действия и достичь действительно идеального ритуала сна, можно применить некоторые небольшие дополнительные меры: выключить экраны за час до ухода в комнату, поставить будильник или мобильный телефон как можно дальше от кровати, чтобы во время пробуждения ночью не смотреть на них или всегда просыпайся в одно и то же время, чтобы дать своему телу правильный режим.
Однако остается вопрос, на который нужно ответить: сколько часов в сутки нужно спать? Нет однозначного ответа, организм каждого разный, и некоторые люди действительно могут хорошо функционировать, спя пять – шесть часов в ночь.
Независимо от количества сна, которое тебе нужно, несомненно, чтобы хорошо спать, ты должен быть на 100% расслабленным, и благодаря всем собранным здесь советам ты сможешь это сделать.
Гаджетов в спальне лучше не держать / Фото freepik
Если всего этого недостаточно, ты можешь воспользоваться техникой осознанного дыхания. Она позволяет замедлить дыхание, автоматически замедляя пульс и активность мозговых волн с помощью трех простых шагов:
- Вдохни, считая до 4.
- Задержи дыхание, снова посчитав до 4.
- Выдохни, посчитав до 8.
Читай также Что такое диета 90 30 50, которая стала вирусной в сетиВажно! Этот материал носит исключительно общеинформационный характер и не может быть основой для постановки диагноза или медицинских заключений. Публикации на сайте основаны на научно обоснованных исследованиях. Но если Тебе нужны установление диагноза или медицинская консультация, обязательно обратись к врачу.