Высыпаться и значительно лучше жить помогут тебе эти 6 видов спорта

Хороший сон необходим. Во время сна мы заряжаемся энергией и готовимся преодолевать ежедневные вызовы.

Несмотря на свою важность, сон часто не получает должного внимания. Зато вам нужно правильное количество часов, и ты должен, если есть такая возможность, делать это хорошо.

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Что случается только в том случае, если вы тренируете свое тело в течение дня: например, подготовка перед сном очень важна, как и физическая активность утром и в течение дня,

– говорит Елена Бусконе, персональный тренер "Aspria Harbour".

Лучше всего заниматься спортом утром, чтобы хорошо спать

Крепкий сон чрезвычайно важен, но также следует помнить об угрозах, которые ожидают нас. Если ночью прозвучала воздушная тревога – отправляйся в укрытие. Это может уберечь твое здоровье и жизнь. А теперь о пользе тренировок для сна.

Есть много упражнений, тренировок и видов спорта, которыми лучше заниматься утром, чтобы чувствовать себя бодрыми в течение дня. Вот некоторые, предложенные тренерами Aspria:

Тренировка TRX имитирует движения повседневной жизни или определенный вид спорта, чтобы попробовать уменьшить вес и тренировать мышечную массу. Также TRX помогает в решении проблем со спиной, реабилитации после травм и укреплении туловища и брюшного пресса, чтобы различные физические недуги не возникали даже ночью.

имитирует движения повседневной жизни или определенный вид спорта, чтобы попробовать уменьшить вес и тренировать мышечную массу. Также TRX помогает в решении проблем со спиной, реабилитации после травм и укреплении туловища и брюшного пресса, чтобы различные физические недуги не возникали даже ночью. The Body Pump Les Milles с помощью штанги, гантелей и степа воздействует на все группы мышц, улучшает тонус, силу и осанку, потребляет много калорий, до 500 за одно занятие. Прекрасно утомляет все тело.

с помощью штанги, гантелей и степа воздействует на все группы мышц, улучшает тонус, силу и осанку, потребляет много калорий, до 500 за одно занятие. Прекрасно утомляет все тело. Сайклинг направлен на похудение, приведение в тонус всего тела и расслабление. На велосипеде, прикрепленном к земле, который больше напоминает дорожную модель, чем велотренажер, ты двигаешься в ритме музыки, которая меняется с более или менее быстрым темпом в зависимости от дороги, которой ты представляешь, что едешь. Правильное сочетание интенсивности.



TRX стоит уделять внимание в первой половине дня / Фото Seniv Petro

Лучше всего заниматься спортом вечером, чтобы хорошо спать

Наоборот, ближе к вечеру лучше выполнять расслабляющие упражнения, такие как упражнения из более медитативных дисциплин, например:

Yogilates, то есть: суть йоги и преимущества пилатеса в одном курсе для полной и сбалансированной тренировки.

то есть: суть йоги и преимущества пилатеса в одном курсе для полной и сбалансированной тренировки. Йога-флоу – это вид йоги, который синхронизирует дыхание с движением и сочетает различные асаны, сохраняя мягкий ритм, технику для расслабления и управления стрессом.

– это вид йоги, который синхронизирует дыхание с движением и сочетает различные асаны, сохраняя мягкий ритм, технику для расслабления и управления стрессом. Софрология – это очень мощная техника релаксации, которая позволяет тебе управлять стрессом и всеми эмоциями в полной автономии, состоящая из простых и конкретных упражнений на расслабление мышц, контролируемого дыхания и позитивных визуализаций.



Перед сном лучше уделить внимание упражнениям, которые расслабляют / Фото freepik

Дополнительные меры предосторожности для спокойного сна

Чтобы сопровождать все эти действия и достичь действительно идеального ритуала сна, можно применить некоторые небольшие дополнительные меры: выключить экраны за час до ухода в комнату, поставить будильник или мобильный телефон как можно дальше от кровати, чтобы во время пробуждения ночью не смотреть на них или всегда просыпайся в одно и то же время, чтобы дать своему телу правильный режим.

Однако остается вопрос, на который нужно ответить: сколько часов в сутки нужно спать? Нет однозначного ответа, организм каждого разный, и некоторые люди действительно могут хорошо функционировать, спя пять – шесть часов в ночь.

Независимо от количества сна, которое тебе нужно, несомненно, чтобы хорошо спать, ты должен быть на 100% расслабленным, и благодаря всем собранным здесь советам ты сможешь это сделать.



Гаджетов в спальне лучше не держать / Фото freepik

Если всего этого недостаточно, ты можешь воспользоваться техникой осознанного дыхания. Она позволяет замедлить дыхание, автоматически замедляя пульс и активность мозговых волн с помощью трех простых шагов:

Вдохни, считая до 4. Задержи дыхание, снова посчитав до 4. Выдохни, посчитав до 8.

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