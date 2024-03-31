Висипатися та значно краще жити допоможуть тобі ці 6 видів спорту

Хороший сон необхідний. Під час сну ми заряджаємося енергією та готуємося долати щоденні виклики.

Попри свою важливість, сон часто не отримує належної уваги. Натомість вам потрібна правильна кількість годин, і ти повинен, якщо є така можливість, робити це добре.

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Що трапляється лише в тому випадку, якщо ви тренуєте своє тіло протягом дня: наприклад, підготовка перед сном дуже важлива, як і фізична активність зранку та протягом дня,

– каже Олена Бусконе, персональна тренерка "Aspria Harbour".

Найкраще займатися спортом вранці, щоб добре спати

Міцний сон надзвичайно важливий, але також слід пам'ятати про загрози, які очікують на нас. Якщо вночі пролунала повітряна тривога – вирушай до укриття. Це може вберегти твоє здоров'я та життя. А тепер про користь тренувань для сну.

Є багато вправ, тренувань і видів спорту, якими краще займатися вранці, щоб почуватися бадьорими протягом дня. Ось деякі, запропоновані тренерами Aspria:

Тренування TRX імітує рухи повсякденного життя або певний вид спорту, щоб спробувати зменшити вагу та тренувати м'язову масу. Також TRX допомагає у розв'язанні проблем зі спиною, реабілітації після травм і зміцненні тулуба і черевного преса, щоб різні фізичні недуги не виникали навіть вночі.

імітує рухи повсякденного життя або певний вид спорту, щоб спробувати зменшити вагу та тренувати м'язову масу. Також TRX допомагає у розв'язанні проблем зі спиною, реабілітації після травм і зміцненні тулуба і черевного преса, щоб різні фізичні недуги не виникали навіть вночі. The Body Pump Les Milles за допомогою штанги, гантелей і степу впливає на всі групи м'язів, покращує тонус, силу і поставу, споживає багато калорій, до 500 за одне заняття. Чудово втомлює все тіло.

за допомогою штанги, гантелей і степу впливає на всі групи м'язів, покращує тонус, силу і поставу, споживає багато калорій, до 500 за одне заняття. Чудово втомлює все тіло. Сайклінг спрямований на схуднення, приведення в тонус всього тіла та розслаблення. На велосипеді, прикріпленому до землі, який більше нагадує дорожню модель, ніж велотренажер, ти рухаєшся у ритмі музики, яка змінюється з більш-менш швидким темпом залежно від дороги, якою ти уявляєш, що їдеш. Правильне поєднання інтенсивності.



TRX варто приділяти увагу у першій половині дня / Фото Seniv Petro

Найкраще займатися спортом увечері, щоб добре спати

Навпаки, ближче до вечора краще виконувати розслаблюючі вправи, такі як вправи з більш медитативних дисциплін, наприклад:

Yogilates, тобто: суть йоги та переваги пілатесу в одному курсі для повного та збалансованого тренування.

тобто: суть йоги та переваги пілатесу в одному курсі для повного та збалансованого тренування. Йога-флоу – це вид йоги, який синхронізує дихання з рухом і поєднує різні асани, зберігаючи м'який ритм, техніку для розслаблення та керування стресом.

– це вид йоги, який синхронізує дихання з рухом і поєднує різні асани, зберігаючи м'який ритм, техніку для розслаблення та керування стресом. Софрологія – це дуже потужна техніка релаксації, яка дозволяє тобі керувати стресом і всіма емоціями в повній автономії, що складається з простих і конкретних вправ на розслаблення м'язів, контрольованого дихання та позитивних візуалізацій.



Перед сном краще приділити увагу вправам, які розслабляють / Фото freepik

Додаткові запобіжні заходи для спокійного сну

Щоб супроводжувати всі ці дії та досягти справді ідеального ритуалу сну, можна застосувати деякі невеликі додаткові заходи: вимкнути екрани за годину до відходу в кімнату, поставити будильник або мобільний телефон якомога далі від ліжка, щоб під час пробудження вночі не дивитися на них або завжди прокидайся в один і той же час, щоб дати своєму тілу правильний режим.

Однак залишається питання, на яке потрібно відповісти: скільки годин на добу потрібно спати ? Немає однозначної відповіді, організм кожного різний, і деякі люди справді можуть добре функціонувати, сплячи п'ять – шість годин на ніч.

Незалежно від кількості сну, яка тобі потрібна, безсумнівно, щоб добре спати, ти повинен бути на 100% розслабленим, і завдяки всім зібраним тут порадам ти зможеш це зробити.



Гаджетів у спальні краще не тримати / Фото freepik

Якщо всього цього недостатньо, ти можеш скористатися технікою усвідомленого дихання. Вона дозволяє уповільнити дихання, автоматично сповільнюючи пульс і активність мозкових хвиль за допомогою трьох простих кроків:

Вдихни, рахуючи до 4. Затримай дихання, знову порахувавши до 4. Видихни, порахувавши до 8.

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