В каком возрасте мужчины перестают расти и что на это влияет

Рост для мужчины очень важен. Неудивительно, что вопросы, связанные с ним беспокоят миллионов по всему миру. В частности, то, что проливает свет на самое важное: когда этот процесс останавливается. Давайте попробуем ответить на этот вопрос, заручившись поддержкой ученых.

По данным Национальной службы здравоохранения Великобритании и других экспертов, большинство мужчин перестают расти до 16 лет. Но не стоит расстраиваться. У некоторых этот процесс может длиться дольше. Однако здесь нужно учитывать разные моменты.

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Когда мужчины перестают расти

Несколько десятилетий тому назад ученые провели исследование с участием 221 мальчика. Их рост оценивали в 19 и 27 лет. Результаты, опубликованные в Annals of Human Biology, показали, что:

только 54% имели тот же рост, как и раньше ;

; аналогичным образом было отмечено, что средний рост оставшихся 46% составил 2,13 сантиметра, а максимальный – 7 сантиметров.

На что это указывает?

Люди, которые созревают поздно, имеют более существенные отличия в росте. Это наблюдается в третьем десятилетии их жизни,

– констатировали ученые.

Исследование предусматривает и, кажется, подтверждает, что есть некоторые мужчины, которые полностью растут в подростковом возрасте. Правда, в наблюдении не выделялся конкретный возраст, в котором изменения произошли или когда они прекратились.

Эксперты Heathline отмечают, что один из основных всплесков роста происходит во время полового созревания. Но его скорость может изменяться, ведь этот период может варьироваться от мальчика до мальчика. У некоторых он начинается в 11 лет, а у некоторых – в 14.

Согласно исследованиям, наибольший рост, достигаемый мужчинами в период полового созревания, составляет 92% от их общего взрослого роста. Но следует понимать, что у некоторых этот процесс останавливается в 18 лет, когда железа роста просто перестает работать.



На твой рост влияет множество факторов / Фото Tim Bogdanov

Однако, упомянутое нами исследование предполагает, что у некоторых мужчин рост может занять несколько больше времени:

И это может быть связано с генетикой. Она, если ты не знал, тоже определяет твой средний рост.

Она, если ты не знал, тоже определяет твой средний рост. В некоторых случаях это также может быть связано с задержкой роста, вызванной гормональными проблемами или заболеваниями.

Кроме того, на этот процесс может влиять избыточный вес.

Именно поэтому, подчеркивают специалисты, очень важно способствовать здоровому образу жизни в подростковом возрасте. Все для того чтобы не тормозить процессы роста будущего мужчины.

Так что даже если 18 – средний возраст мужчин, в котором они перестают расти, некоторые из них могут увидеть несколько дополнительных сантиметров и после 20. Не исключено, что и до 25 можно будет вытянуться. И тут, как говорит наука, все индивидуально.

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Если ты не высокого роста, то не нужно зацикливаться на этом. Просто расслабься и учись сосредотачиваться на преимуществах. К примеру, тебе точно будет удобнее летать лоукостерами. Чем не победа?