Сегодня коротко поговорим не о философии, а о физиологии. В частности, относительно того, как мужчина укрощает естественные проявления полового влечения, когда видит интересных ему голых людей.

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Возбуждение на нудистском пляже – проблема не только этическая, но и физиологическая

Внезапное и неконтролируемое возбуждение на нудистском пляже, возникающее у мужчин с нормальным уровнем гормонов — моветон. Явление, считающееся неуместным, невежливым. Потому мужчины себя сдерживают.

Однако с физиологической точки зрения, делать так – не слишком полезно.

То есть посещение нудистского пляжа может негативно сказаться на здоровье мужчины.

Как именно? Оно может повлиять на продуцирование тестостерона.



Посещения нудистского пляжа влияют на уровень тестостерона / Фото unsplash

Ученые в Калифорнии еще в начале 2000-х провели исследование с помощью 243 добровольцев. И они показали, что:

Постоянное сексуальное напряжение без разрядки (эякуляции) у мужчин приводит к резкому падению уровня тестостерона.

Это происходит уже на 7 день такого режима, причем безотносительно к возрасту мужчины.

А все потому, что во время посещения нудистского пляжа начинает активно продуцироваться гормон стресса — кортизол, который является не только антагонистом тестостерона, но и плохим фактором влияния на мышцы.