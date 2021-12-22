Не стал исключением ее последний пост. На фотографии, которой Каролина Стамаре поделилась со своими поклонниками, она позирует в роскошном черном платье. Особого внимания заслуживает глубокое декольте. Именно на нем, будем откровенны, мы залипли на несколько минут.
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Подписчики Каролины Стамаре, как и мы, в восторге от роскошной красавицы. Об этом свидетельствует не только тот факт, что ее армия растет ежедневно. Они еще и максимально щедры на комментарии. Традиционно лови лучшие из них:
- "Ты очень безупречна";
- "Мисс Красотка";
- "Всегда роскошная и сексуальная";
- "Ты прекрасна и удивительна";
- "Твой образ очень и очень соблазнительный";
- "Волшебная и привлекательная";
- "Абсолютно потрясающая".
Каролина Стамаре примерила роскошное платье с глубоким декольте / Фото с инстаграма Стамаре
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