Не стал исключением ее последний пост. На фотографии, которой Каролина Стамаре поделилась со своими поклонниками, она позирует в роскошном черном платье. Особого внимания заслуживает глубокое декольте. Именно на нем, будем откровенны, мы залипли на несколько минут.

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Подписчики Каролины Стамаре, как и мы, в восторге от роскошной красавицы. Об этом свидетельствует не только тот факт, что ее армия растет ежедневно. Они еще и максимально щедры на комментарии. Традиционно лови лучшие из них:

"Ты очень безупречна";

"Мисс Красотка";

"Всегда роскошная и сексуальная";

"Ты прекрасна и удивительна";

"Твой образ очень и очень соблазнительный";

"Волшебная и привлекательная";

"Абсолютно потрясающая".



Каролина Стамаре примерила роскошное платье с глубоким декольте / Фото с инстаграма Стамаре

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