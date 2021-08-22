Кетчуп как средство для чистки и еще два интересных лайфхака на каждый

Чем чистить кеды или медную посуду? Как фольга помогает на кухне и в глажке одежды?

Отвечаем на Men 24. Благодаря тому, что ты прочитаешь ниже, твой быт может стать легче.

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Кеды мой содой

Легкие кеды можно отмыть простой пищевой содой. А как добавишь к ней немного стирального порошка (столько же, сколько и соды) – так вообще будет идеально.

Конечно, перед чисткой стоит смыть грубую грязь с обуви, а уже потом обработать поверхность пастой из соды и порошка. Можно использовать старую зубную щетку для этого.

Вот и все – дальше только смыть и поставить кеды сушиться. К слову, после этого всего кеды можно постирать в стиралке – и обувь будет чище, и машинке ничего плохого не случится.



Обувь можно почистить содой со стиральным порошком / Фото unsplash

Медную посуду мой кетчупом

В принципе, не только посуду, но и любые медные предметы. Пятна и разводы с них можно удалить, используя кетчуп!

Для этого достаточно взять чистую тряпку, а на нее положить немного кетчупа и соли.

Протираешь смесью медную поверхность – возвращаешь ей блеск как новой.



Кетчуп и соль – рецепт моющего средства для медных вещей / Фото unsplash

Посуду мой фольгой

Не такой уж и странный совет. Ну, бывает же такое, что щетки для посуды у тебя нет, губки закончились, а в магазин идти никогда?

Бери тогда фольгу, сомни ее в шарик и – спокойно очищай остатки пищи от посуды. Говорят, особенно хорошо это работает на серебре ;)

К слову, посуду лучше держать на крючках, а не в шкафах. Это и стильно, и практично – она так просто высыхает быстрее.

если положить лист фольги на гладильную доску и начать гладить – он за несколько минут нагреется. И получится так, что ты будешь гладить одежду с двух сторон одновременно.

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