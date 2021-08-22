Відповідаємо на Men 24. Завдяки тому, про що ти прочитаєш нижче, твій побут може стати легшим.

Варто знати Nemiroff Digestive Fest повертається: як отримати комплімент від бармена

Кеди мий содою

Легкі кеди можна відмити простою харчовою содою. А як додаси до неї трохи прального порошку (стільки ж, скільки й соди) – так взагалі буде ідеально.

Звісно, перед чищенням варто змити грубий бруд із взуття, а вже потім обробити поверхню пастою з соди й порошку. Можна використати стару зубну щітку для цього.

От і все – далі тільки змити і поставити кеди сушитися. До слова, після цього всього кеди можна випрати у пралці – і взуття буде чистішим, і машинці нічого поганого не станеться.



Взуття можна почистити содою з пральним порошком / Фото unsplash

Мідний посуд мий кетчупом

Зрештою, не тільки посуд, а й будь-які мідні предмети. Плями й розводи з них можна видалити, використавши кетчуп!

Для цього достатньо взяти чисту ганчірку, а на неї покласти трохи кетчупу і солі.

Протираєш сумішшю мідну поверхню – повертаєш їй блиск як новій.



Кетчуп і сіль – рецепт миючого засобу для мідних речей / Фото unsplash

Посуд мий фольгою

Не така вже й дивна порада. Ну, буває ж таке, що щітки для посуду в тебе нема, губки закінчилися, а в магазин іти ніколи?

Бери тоді фольгу, зімни її в кульку і – спокійно відчищай залишки їжі від посуду. Кажуть, особливо гарно це працює на сріблі ;)

До слова, посуд краще тримати на гачках, а не в шафах. Це і стильно, і практично – він так просто висихає значно швидше.

Бонусний лайфхак: якщо покласти лист фольги на прасувальну дошку й почати прасувати – він за кілька хвилин нагріється. І вийде так, що ти прасуватимеш одяг із двох боків одночасно.

Також цікаво З кросівок, одягу та ванної кімнати: як позбутися неприємного запаху