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Кеди мий содою
Легкі кеди можна відмити простою харчовою содою. А як додаси до неї трохи прального порошку (стільки ж, скільки й соди) – так взагалі буде ідеально.
- Звісно, перед чищенням варто змити грубий бруд із взуття, а вже потім обробити поверхню пастою з соди й порошку. Можна використати стару зубну щітку для цього.
От і все – далі тільки змити і поставити кеди сушитися. До слова, після цього всього кеди можна випрати у пралці – і взуття буде чистішим, і машинці нічого поганого не станеться.
Взуття можна почистити содою з пральним порошком / Фото unsplash
Мідний посуд мий кетчупом
Зрештою, не тільки посуд, а й будь-які мідні предмети. Плями й розводи з них можна видалити, використавши кетчуп!
- Для цього достатньо взяти чисту ганчірку, а на неї покласти трохи кетчупу і солі.
Протираєш сумішшю мідну поверхню – повертаєш їй блиск як новій.
Кетчуп і сіль – рецепт миючого засобу для мідних речей / Фото unsplash
Посуд мий фольгою
Не така вже й дивна порада. Ну, буває ж таке, що щітки для посуду в тебе нема, губки закінчилися, а в магазин іти ніколи?
- Бери тоді фольгу, зімни її в кульку і – спокійно відчищай залишки їжі від посуду. Кажуть, особливо гарно це працює на сріблі ;)
До слова, посуд краще тримати на гачках, а не в шафах. Це і стильно, і практично – він так просто висихає значно швидше.
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