Когда длина на самом деле важна: как выбрать мужские шорты

Тебе нравится ходить в шортах, но какой длины эти шорты должны быть – еще не определился? С этим вопросом мы на Men 24 попытаемся помочь разобраться.

Почему важно правильно подобрать шорты? По меньшей мере, из-за имиджа (как ты хочешь, чтобы тебя воспринимали), стиля (ведь никогда не стоит иметь неуместный вид) и красоты (чтобы одежда подчеркивала естественную привлекательность).

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О моде сейчас не говорим, ее тенденции изменчивы. Но в выборе шорт всегда следует помнить о своей фигуре и размерах.

Критерий длины: какие же шорты выбрать для себя

О какой длине идет речь? Естественно, о длине шва на внутренней стороне шорт.



Короткие шорты – пляжный вариант / Фото unsplash

4 дюйма (10 сантиметров)

Это не одежда на каждый день. Такие шорты – скорее, пляжный вариант. Или уличный – в крайне теплые дни и в странах, где такая одежда не вызывает раздражения общества.

Лучше всего 10-сантиметровые шорты подходят мужчинам с ростом меньше 180 сантиметров и со стройным телом.

5 – 7 дюймов (13 – 18 сантиметров)

Их можно посоветовать мужчинам, которые имеют прочные и красивые бедра. Такие шорты обычно достигают середины бедра, поэтому лучше подходят высоким мужчинам (более 180 сантиметров).

Однако не обязательно – не зря же именно такие шорты называют универсальными.



Хороший вариант для высоких мужчин / Фото unsplash

9 – 11 дюймов (23 – 28 сантиметров)

Лучшие шорты для очень высоких мужчин. И далеко не лучшие – для худых.

На что еще обратить внимание при выборе шорт

Корпус и ноги

– выбирай шорты так, чтобы они были хотя бы на 5 сантиметров выше колена. Если шорты падают ниже – это делает мужчину визуально ниже.

Обратить внимание следует на толщину своей ноги и длину корпуса.

Если у тебя обычное телосложение – можешь экспериментировать со стилями. Но если, например, имеешь крепкое телосложение и крупные ноги – лучше избегай слишком плотных шорт в обтяжку.

А если у тебя атлетическое тело, широкие плечи и мускулистые ноги – можно позволить себе небольшие шорты (но не меньше, чем до середины бедра).

Худенькие же мужчины могут очень хорошо выглядеть в небольших шортах 5 – 7 дюймов.



В выборе шорт обращай внимание на форму корпуса и толщину ноги / Фото unsplash

Материал и цвет

Другой важный фактор выбора – это материал. В частности, его цвет и состав.

Большинство мужчин предпочитают шорты темно-синие, черные, оливковые и цвета хаки.

Лучшие варианты материала – хлопок, лен и их комбинации с современными синтетическими дополнениями.

Хороши и джинсовые шорты – особенно в местах, где все еще недостаточно тепло.

Уместность

Определенные фасоны шорт следует одевать для определенных случаев. То есть, ты же понимаешь, в шортах для пляжа не стоит идти в офис.

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