Пока первое впечатление о нас формируется благодаря нашему внешнему виду, мы будем должны о нем беспокоиться. Но это не значит, что нужно часами проводить у зеркала, а также регулярно выбираться на шопинг. Достаточно иметь в своем гардеробе базовые вещи, которые не только подчеркнут твой стиль, но и будут делать тебя красивее.

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Есть 5 предметов одежды, которые, независимо от того, кто их носит, несомненно, будут делать тебя привлекательным и стильным. Именно эти вещи мы рекомендуем иметь в своем гардеробе, чтобы всегда быть на высоте!

1. Костюм

Мужчины в редких случаях имеют плохой вид в костюмах. Это может произойти только в том случае, если ты делаешь элементарные модные ошибки. Например, выбираешь неподходящий крой или выбираешь дизайн, который давно морально устарел. С другой стороны, мы можем апеллировать к идее, что костюм – синоним бизнесмена или человека, сосредоточенной на своей работе. Поэтому, чем лучше костюм на мужчине, тем больше внимания ему уделяют.



Костюм – украшение каждого мужчины / Фото Unsplash

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2. Пальто-тренч

В общем, любое пальто может стать отличным вариантом мужской одежды. Оно дает ощущение формальности, даже если на тебе нет костюма. Нет ничего лучше, чем элегантный черный тренч. Но можно выбрать темно-коричневый, синий или зеленый вариант. Главное, чтобы пальто подчеркивало твою фигуру. Идеально же этот элемент гардероба подходит высоким мужчинам. Но и невысокие тоже могут выбирать себе крой, который будет им подходить.

3. Соответствующая рубашка

Под соответствующей рубашкой мы имеем в виду не только красивую одежду из качественных материалов. Говорится также о том элементе гардероба, который подчеркнет твою фигуру. Например, тебе нужно подчеркнуть свои накачанные мышцы или спортивное телосложение. Выбор хорошей рубашки может стать ключом к тому, чтобы выглядеть привлекательнее.



Хорошая рубашка должна подчеркивать твою фигуру / Фото Unsplash

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4. Косуха

В кожаной куртке есть определенная магия, которой мы не можем понять. Но этого и не требуется. Правда в том, что почти все мужчины, которые носят куртку-косуху, имеют хороший вид в ней. И это добавляет привлекательности. Возможно, виновным в этом есть определенный дух бунтарства, а также намек на то, что где-то за углом стоит твой мотоцикл. Но это не значит что нужно с головы до ног одеться в кожу. Помни о том, что во всем необходимо поддерживать баланс.

5. Качественная обувь

Многие мужчины небрежно относятся к обуви, считая, что это не слишком важный элемент гардероба. Однако, правильная обувь может дополнить твой образ, а также подчеркнуть стиль. Поэтому отдай предпочтение качественной обуви, которая будет сохранять свой внешний вид не только после первого, но и после сотого ношения.



В твоем гардеробе должна быть хорошая и качественная обувь / Фото Unsplash

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