Тяжелая работа и опостылевший карантин держат тебя в постоянном напряжении? Понимаем, та же беда. Мы не сможем облегчить твою работу (но и ты сам прекрасно с ней справишься), и карантин завтра не закончится, но – есть способ, как можно просто и безвредно расслабиться и снять стресс.

Большинство (если не все) известные мужские игры – это череда жестокостей, горы трупов, реки крови, километры размотанного кишечника, и все это под чьи-то обязательно дикие вопли. "Расслабляет", да? Нет, ни слова против Bloodborne, GTA, Doom – это шедевры. Но сегодня говорим не о них.

Сегодня Men 24 подготовил для тебя подборку из 5 компьютерных игр, которые прекрасно подойдут для расслабиться каждому мужчине перед сном или в выходные.

Animal Crossing: New Horizons (Nintendo Switch)

Ты – должник, который должен сделать все, чтобы оплатить задолженность. Не пугайся, это только начало сюжета игры Animal Crossing: New Horizons. Да и долг не так страшен – всего лишь стоимость одной енотовидной собаки.

Дальше все просто: идешь себе, выполняешь простые задачи, мило общаешься с другими игроками. Среди которых, к слову, можно встретить даже знаменитостей (например, Стивена Фрая и Элайджу Вуда).

Игра Animal Crossing: New Horizons вышла в марте 2020. Что еще вышло в этом месяце? Правильно, пандемия COVID-19. Так совпало, поэтому игра приобрела мегапопулярность и стала одним из абсолютных хитов года.

Everything (почти на все платформы)

Animal Crossing – симулятор жизни одного человека в реальном времени. Civilization – как по названию можно догадаться, симулятор цивилизации. А вот Everything – это куда глобальнее. Потому что это – симулятор всего.

В игре ты сможешь жить жизнью атома, животного, камня или, скажем, планеты . А можешь быть зрителем, это тоже интересно. Но когда окунешься в буйство Everything, помни: смысл в игре, как и в жизни – найти смысл.

Journey (все платформы)

Никаких монстров, никаких драматических сюжетных изгибов. Просто наслаждайся процессом – игра короткая.

Ведь Journey – это симулятор путешествий. Так что хотя бы так...

Everybody's Gone to the Rapture (для PS4 и Windows)

Внимание! Эта игра – опасна. Можно отлежать себе левый бок. Правый тоже, в принципе. Потому что это такая себе игра-рассказ.

По сюжету, ты окажешься в поселке, откуда странным образом исчезли все и все . Но так получается, что хуже не стало. Почему? Это трудно объяснить. Попробуй поиграть – поймешь.

Firewatch (все платформы, кроме мобильных)

Концепция Firewatch похожа на концепцию Everybody's Gone to the Rapture, но эта – более живая (то есть, бока уже не отлежишь).

Герой – мужчина, который стал лесником-пожарным, таким образом убегая от проблем (не бери с него пример). Вместе с таинственной девушкой (а как иначе) герой ввязывается в детективную историю . Культовую и приключенческую.

В общем, поиграешь немного в то, немного в это, смотри и карантин закончился. Только не увлекайся чрезмерно. Есть и другие способы расслабиться.