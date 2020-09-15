Недостаточно здороваться с коллегами на кухне и знать их имена. Чтобы быть успешным мужчиной, нужно правильно вести себя на работе и помнить о том, что есть ряд ситуаций и обстоятельств, которые не имеют права выбить тебя из колеи. Попробуем разобраться, что же следует делать мужчине, чтобы добиться успеха.

Успех чрезвычайно редко падает с неба, поэтому нужно помнить о том, что этот скил тоже требует прокачки. Читай на Men 24 о правилах успешных мужчин, которых они придерживаются на работе.

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Максимальная открытость

Хочешь добиться успеха – выберись наконец из своего панциря. Коллеги ценят веселых и коммуникабельных людей. Зато закрытые в себе люди могут вызвать лишь волну подозрений и сомнений. Находи общий язык с женщинами и мужчинами, не бойся общаться обо всем на свете. Ты ценный сотрудник, если с тобой люди хотят и любят общаться.

Главное – избавиться неуверенности. Также рекомендуем поработать над своей дикцией . Это позволит не бояться вести разговоры на любую тему.



Любой легким на подъем / Фото pixabay

Всегда сохраняй спокойствие

Не нужно бить мышкой по столу, кричать на монитор и плеваться только потому, что что-то пошло не по плану. Если ты профи – не забывай сохранять спокойствие в любой ситуации. Мы знаем, что это не так уж и просто, но ты однозначно должен попробовать.

Ищи решение проблемы, а не зацикливайся на том, что она возникла . Это позволит как можно скорее от нее избавиться и вернуться к привычному темпу работы.

Знай себе цену

Инициатива любит инициатора. Поэтому твои благие намерения помочь половине коллектива через некоторое время начнут тебя истощать, ведь работы появляться все больше. Спокойно. Не нужно работать за всех и браться за любое поручение.

Не стоит забывать и об оплате труда. Она должна быть достойной, поэтому не нужно стесняться об этом напоминать своему руководителю . Главное – уметь аргументировать, почему именно тебе нужно повысить зарплату.



Не стесняйся говорить о повышении зарплаты / Фото pixabay

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Соблюдай дедлайн ы

Хочешь быть успешным – будь ответственным. Если тебе нужно сдать отчет до конца рабочего дня – это нужно сделать. Те, кто не соблюдают дедлайн ы , как правило, не получают желаемого во время разговоров с руководством. Более того, со временем таким сотрудникам перестают доверять ответственную работу.

Расставляй приоритеты на работе . Так ты будешь успевать выполнять не только насущные поручения, но и получишь время на текущие дела и отдых.

Будь готов учиться

Если тебе кажется, что работе достаточно уделять лишь 8 часов своего бесценного времени, то мы вынуждены тебя огорчить. На самом деле в компаниях ценятся сотрудники, которые готовы учиться и осваивать новые навыки. А когда это можно сделать? Только в свободное от работы время. Поэтому задумайся над тем, что выбрать: новую серию любимого сериала или несколько полезных статей, какие позволят разобраться в теме, которая касается твоей новой работы.

Не бойся развиваться и совершенствоваться . Это не только позволит легче справляться с поставленными задачами, но и сделает тебя бесценным сотрудником.



Будь готов к обучению / Фото pixabay