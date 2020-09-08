В Европе сочетание еды с употреблением хорошего и качественного алкоголя уже давно является хорошей традицией. Более того, на курортах напитки могут предлагаться даже в качестве комплимента посетителям заведений. В Украине же это только набирает обороты. Рассказываем тебе о дижестивах – напитках, которые сопровождают и завершают трапезу, культуру их потребления, а также тонкостях подачи.

Гастрономическая культура за последние несколько лет сильно изменилась. Теперь недостаточно просто насытить свой организм – нужно устроить ему настоящую феерию во время еды. А вишенкой на торте в этом случае становится дижестив. Разбираемся на Men 24 , что же это за напитки и с чем их лучше сочетать.

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Что такое дижестив?

Дижестив – напиток, который подается после еды или вместе с десертом , чтобы очистить твои вкусовые рецепторы, а также улучшить пищеварительный процесс. Легкое для запоминания слово дижестив (или диджестив) происходит от латинского "digestivus", что на украинский переводится так: "средство, способствующее пищеварению".

Хороший дижестив может не только очистить рецепторы, но и дополнить и выгодно подчеркнуть вкус каждого отдельного блюда. Кроме того, подача напитков после основного застолья – отличный способ продолжить вечер и пообщаться. Собственно, именно в такие моменты и проводят важнейшие разговор ы , а также поднимают серьезные вопросы.

Подача дижестива – отличный способ продолжить вечер / Фото pixabay

Правила выбора дижестива

Лишь несколько советов помогут подобрать оптимальный напиток, который завершит трапезу и сделает ее еще более уютной. Если вкратце: дижестив должен быть вкусным, крепким и ароматным.

А чтобы не ошибиться с выбором напитка, стоит соблюдать несколько простых правил:

Он должен иметь богатый и насыщенный вкус ;

Быть темного, более насыщенного цвета , чем аперитив;

Отвечать блюдам, которые подавали во время трапезы , или же быть альтернативой десерта.

Дижестив должен быть темного и насыщенного цвета / Фото pixabay

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Какие напитки подойдут для дижестива?

Дижестив – это о крепком алкоголе . К столу можно подавать граппу, виски, вкусовую водку, кальвадос, коньяк или арманьяк, ликеры, крепленые вина, настойки и битеры.

Отлично подойдет новая линейка The Inked Collection от Nemiroff. Она состоит из трех вкусов, среди которых каждый гурман найдет себе тот, что идеально подойдет для его трапезы. Мы же рекомендуем иметь дома все три, чтобы можно было их подавать к различным блюдам и в разном виде.

Nemiroff The Inked Collection Wild Cranberry выделяется свежестью и ощутимой кислинкой. Терпкость и сочность клюквы идеально дополнит легкие закуски и салаты. Подавать рекомендуем в коктейле Космополитен и Твисте Nemiroff Spritz.

Nemiroff The Inked Collection Wild Cranberry прекрасно дополнит легкие закуски и салаты

Nemiroff The Inked Collection Bold Orange. Отличный вариант для холодных осенних вечеров и универсальный компонент для приема вместе с рыбой, мясом и гарнирами. Во вкусе раскрывается тмин, а аппетитные нотки с оттенком апельсинового варенья в аромате раскрываются длительным вкусом корицы и имбирного печенья. Рекомендуемая подача – в стопках без льда.

Nemiroff The Inked Collection Bold Orange – отличный вариант для холодных осенних вечеров

Nemiroff The Inked Collection Burning Pear сочетает в себе комбинацию из нежного грушевого аромата с нотками сладкой ванили, подчеркнутую оттенками меда, мяты, перца, корицы и коричневого сахара. Прекрасно подойдет для завершения ужина в сочетании с шоколадными и творожными десертами, сырами. Подавать со льдом или в охлажденном шоте.

Nemiroff The Inked Collection Burning Pear прекрасно подойдет для завершения вечера