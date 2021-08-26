Компульсивный транжира или генератор навязчивых денег: какой твой тип финансовой личности

Одни люди откладывают копеечку до копеечки. Другие же склонны тратить все и сразу. Конечно же, умение владеть и управлять собственными финансами чрезвычайно необходимо. И мы попробуем пройтись по самым распространенным финансовым личностям. Все для того, чтобы ты узнал себя и попытался что-то изменить.

Если ты определишь, с какими с финансовых личностей себя идентифицируешь, ты сможешь понять, как правильнее управлять собственными деньгами. Поэтому айда вместе с Men 24 проверять себя!

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1. Компульсивный хранитель

Это одна из пяти возможных финансовых личностей. В этом случае речь идет о тех людях, которые имеют привычку экономить как можно больше денег, даже если это может быть лишним.



Компульсивные хранители постоянно экономят деньги / Фото Unsplash

Например, ты можешь предложить такому человеку пойти в кино или в кафе, и он скорее всего скажет "нет", потому что не хочет тратить. Во многих случаях это даже не план сбережений с конкретной целью или на определенное время. Это просто установка, которая ограничивает.

Компульсивный хранитель не будет тратить деньги даже в тех случаях, когда расходы небольшие или необходимы. Преимущество этой личности в том, что такие люди имеют финансовую стабильность, которой можно только позавидовать. Но здесь нужно понимать, что баланс – лучший вариант. В таком случае ты можешь и наслаждаться заработанными деньгами, и оставлять что-то на будущие расходы.

2. Компульсивный транжира

В отличие от хранителя, он имеет плохую привычку тратить все свои деньги на предметы и услуги, которые ему не нужны и какие он даже не может себе позволить. Такие люди жертвуют своей финансовой стабильностью. А еще они склонны легко влезать в долги и рисковать.

Чтобы перестать быть компульсивным транжирой, важно определить, удовлетворяет ли каждая покупка тебя. Если же нет, то стоит научиться откладывать расходы на "завтра" или просто "переспать" с мыслью о покупке. Это позволит неплохо сэкономить в перспективе.



Компульсивные транжиры часто тратят деньги на то, что им не нужно / Фото Unsplash

3. Генератор навязчивых денег

В этом профиле представлены люди, которые считают, что деньги – единственное, что важно в жизни. Генераторы навязчивых денег могут жертвовать своими личными интересами, своими семьями или друзьями, чтобы заработать все больше и больше денег.

Но мы-то помним о том, что всех денег не заработаешь.

4. Равнодушный к деньгам

Эти люди не считают, что деньги должны быть приоритетом, но когда они доходят до крайности, это не нормально. Это потому, что, например, равнодушный к деньгам не имеет плана сбережений или не беспокоится о том, как он управляет своими финансами. Он просто не считает, что это важно.

Обратной стороной является то, что рано или поздно отсутствие денег может помешать такому типу личности.

5. Экономичный расточитель

Этот тип личности чрезвычайно популярен среди наших земляков. Ты, например, целый год собираешь деньги на путешествие и потом тратишь все до последней копеечки. Такой формат отношений с финансами тоже имеет свои существенные недостатки, ведь у тебя опять остается "0" на счету. Поэтому нужно вновь и вновь повторять один и тот же сценарий: собираем долго – тратим мгновенно – собираем долго – тратим мгновенно.



Экономные транжиры долго собирают деньги и быстро их тратят / Фото Unsplash

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Независимо от твоей финансовой личности (или даже если у тебя есть несколько черт характера), мы рекомендуем найти баланс. Это позволит не только экономить деньги, но и разумно управлять ими и получать удовольствие от жизни и свободного времени. У тебя все получится!