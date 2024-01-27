Космический телескоп Хаббл снял звездный мост между двумя галактиками: это фото стоит увидеть

На новом изображении космического телескопа НАСА Хаббл видна частичка группы галактик Arp 295, одна из галактик галактической группы. А еще на фотографии – часть слабого звездного моста.

250 тысяч световых лет звезд и газа, простирающиеся между двумя галактиками. Они прошли достаточно близко друг к другу, чтобы взаимная гравитация создала этот космический серпантин.

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Звездный мост на 250 000 световых лет

Когда галактики проходят достаточно близко, чтобы гравитационно нарушить форму друг друга, они называются взаимодействующими. Это взаимодействие происходит в течение миллиардов лет. А если галактики пройдут рядом снова, они могут слиться в одну.

Слияние галактик является распространенным явлением. Даже наш Млечный Путь может постичь такая участь– он сольется с массивной соседней галактикой Андромеды примерно через 4 миллиарда лет.



Arp 295 с удивительным звездным мостом между галактиками / Фото NASA, ESA

чтобы проехать этот зафиксированный Хабблом мост, тебе пришлось бы найти транспорт, способный двигаться со скоростью света. Более того, по дороге от края к краю ты мог бы ощутимо заскучать, ведь путешествие заняло бы 250 тысяч лет.

Заметим, Arp 295 состоит из трех спиральных галактик – Arp 295a, Arp 295b и Arp 295c. Arp 295a – это галактика на краю, которую видно в центре изображения, Arp 295c– меньшая и голубая спираль справа, а Arp 295b – слева вверху, на фото ее не видно. Само это скопление галактик расположено за 270 миллионов световых лет от нас в направлении созвездия Водолея.