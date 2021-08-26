Коварные астероиды и эпические битвы: опровергаем мифы о космосе, придуманные для кино

Почему бы не сделать в фильме так, как есть на самом деле? И зритель тогда получит четкое и правдивое представление, каким является космос.

Но нет! Именно из-за некоторых популярных фильмов многие из нас представляют космос совершенно неправильно.

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Астероиды летают друг возле друга

Множество таких сцен в кино: герой пытается пролететь сквозь пояс астероидов, и ему едва это удается, ибо те коварно бомбардируют его космический корабль.

Поймем создателей фантастических фильмов – маневры между астероидами действительно впечатляют и добавляют динамики.

Но на самом деле в поясе астероидов расстояние между объектами таково, что кораблю героя, может, и горючего не хватило бы долететь от одного к другому.



Пояс астероидов в воображении сценаристов / Фото skyatnightmagazine

Эпические битвы

Что делает сценарист фильма, если ему надо смоделировать битву в космосе? Естественно, берет за образец битву на Земле.

В кино космические корабли воюют так, как самолеты в небе. Зрелищность эти битвы имеют потрясающую, но – они не основаны на научной действительности.

Потому что в космосе аэродинамика почти не играет роли, зато важно учесть угрозу декомпрессии и влияние радиации. Но – тогда картинка битвы получится крайне скучной.

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