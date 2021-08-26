Коварные астероиды и эпические битвы: опровергаем мифы о космосе, придуманные для кино
Источник:Listverse
Почему бы не сделать в фильме так, как есть на самом деле? И зритель тогда получит четкое и правдивое представление, каким является космос.
Но нет! Именно из-за некоторых популярных фильмов многие из нас представляют космос совершенно неправильно.
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Астероиды летают друг возле друга
Множество таких сцен в кино: герой пытается пролететь сквозь пояс астероидов, и ему едва это удается, ибо те коварно бомбардируют его космический корабль.
- Поймем создателей фантастических фильмов – маневры между астероидами действительно впечатляют и добавляют динамики.
Но на самом деле в поясе астероидов расстояние между объектами таково, что кораблю героя, может, и горючего не хватило бы долететь от одного к другому.
Пояс астероидов в воображении сценаристов / Фото skyatnightmagazine
Эпические битвы
Что делает сценарист фильма, если ему надо смоделировать битву в космосе? Естественно, берет за образец битву на Земле.
- В кино космические корабли воюют так, как самолеты в небе. Зрелищность эти битвы имеют потрясающую, но – они не основаны на научной действительности.
Потому что в космосе аэродинамика почти не играет роли, зато важно учесть угрозу декомпрессии и влияние радиации. Но – тогда картинка битвы получится крайне скучной.
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