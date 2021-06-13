Говорят, например, что умение сворачивать язык в дудочку передается генетически. А еще чаще говорят, что надо обязательно иметь шапку на голове, если идешь гулять на улицу. Но правда ли все это?

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Язык дудочкой – это генетическое наследство

Может, не такой и распространенный миф, но интересный. Факт: есть люди, совершенно не могущие свернуть язык дудочкой (сейчас как раз время проверить свой, если ты раньше такого не делал). А есть люди, которые могут.

Интересно другое: в некоторых школах США пример языка и дудочки до сих пор используют для иллюстрации доминантных генов.

Ученикам предлагают свернуть язык, а потом дома проверить, могут ли так же сделать их родители.

Штука в том, что такое умение – далеко не редкость. Поэтому, скорее всего, большинство детей сворачивают язык дудочкой, как и их родители. Учитель торжествует – хотя на самом деле ничего никому не проиллюстрировал и не доказал.

Так вот, ученые давно доказали, что генетика на свертывание языка не имеет никакого влияния. Ну, вот тебе пример: есть много близнецов, один из которых умеет делать с языка дудочку, а другой – никак.

Говоря языком науки, какие-то гены, конечно, отвечают за свертываемость языка, однако они отнюдь не являются доминантными.



А тебе удается сворачивать свой язык в дудочку? А в шапке? / Фото unsplash

Куда без шапки?!

Прекрасный миф для поддержки материнского инстинкта. Это "куда без шапки" или "чего без шапки", пожалуй, слышал каждый из нас в детстве. Так мы и натягиваем ее на себя – от первого сознательного состояния и до глубокой старости. Потому что иначе простудимся?

А вот и нет. Говорят, этот миф возник из-за каких-то ученых в 1950-х, которые ради эксперимента держали закутанных людей с непокрытой головой на холоде.

Эксперимент установил, что у таких людей, гм, замерзали уши.

Еще раз языком науки: на самом деле потеря тепла через голову абсолютно такая же, как и через любую другую часть тела. А зависит все от площади обнаженного участка.

Так что надо держать все тело в тепле, чтобы не замерзнуть и не простужаться, а не только какие-то отдельные его части.

Но лучше этого родителям не говорить. Потому что еще заставят кроме шапок привыкать к другой – не менее теплой – одежде.