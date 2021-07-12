Как купить подержанный автомобиль и не влететь в кругленькую сумму: 3 вещи, которые нужно знать

Покупка подержанного автомобиля – очень ответственное дело. В этом случае однозначно следует быть значительно более придирчивым. К твоему вниманию детали, которые помогут узнать, действительно ли хороший автомобиль, какой пришелся тебе по душе.

Прислушайся к этим советам перед покупкой подержанного автомобиля. Они помогут не только сохранить нервные клетки, но и деньги.

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Что нужно знать перед покупкой?

Возраст автомобиля или пробег

Есть "точка", где старая машина проявляет себя лучше всего. Если ты не хочешь заниматься сразу же ремонтом автомобиля, то при покупке следует обратить внимание на транспортные средства, которым:

от 3 до 4 лет, с пробегом от 30 до 40 тысяч километров.

Эти автомобили будут иметь доступную цену, но также будут в хорошем состоянии, чтобы ты мог наслаждаться покупкой. Зато слишком старое авто может стать причиной чуть ли не круглосуточного проведения в мастерской. Мы уже молчим о финансовых вливаниях.



Идеальным будет авто с пробегом 30 – 40 тысяч километров / Фото Unsplash

Уход за автомобилем

Речь идет не только о годе, но и об использовании и уходе. Тебе следует понимать, что 3-летний автомобиль тоже может быть не на шутку "истощенным" предыдущим владельцем. Самое главное – убедиться, что машина, которую ты собираешься купить, не является денежной ловушкой. Потому что есть шансы, что ты сэкономишь на покупке, но потом будешь вкладывать в нее все свои деньги.

История

Дело не в том, что ты должен знать, кто был человеком, который менял шины. Скорее, это вопрос проведения небольшого исследования. Его цель: выяснить, сколько владельцев было, попадала ли машина в аварии, топилась и тому подобное. Не стоит забывать и о проблемах с правом собственности. Все это следует изучить, чтобы не оказалось, что это старое авто еще и проблемное.

Что следует делать перед покупкой?

Изучить авто

Это поможет тебе сравнить цены, преимущества. Все для того, чтобы ты нашел автомобиль, который идеально подойдет именно под твои нужды. Ты должен знать, для чего тебе эта машина, сколько людей ты планируешь регулярно перевозить. Не лишним будет понимание ландшафта своего города. Например, крутые подъемы могут стать проблемой для автомобилей с коробкой "автомат", если она еще и не новая.

Задать бюджет

Даже при покупке подержанных автомобилей твой бюджет может резко возрасти. Поэтому лучше сразу же установить лимит. Это позволит не переплатить за автомобиль, который тебе, в итоге, может быть не таким уж необходимым.

Устрой тест-драйв

Это чуть ли не самый важный момент. Тест-драйв поможет тебе выявить проблемы, которые не видны невооруженным глазом. Например, как работает авто в разных сценариях или даже на просторах стоянки. Можешь позвать товарища, который лучше разбирается в автомобилях. Он точно не позволит выбрать плохую машину.



Тест-драйв позволит определить проблемы, которых не видно / Фото Unsplash

Проведи обзор в мастерской

Правда в том, что ты должен не только доверять словам продавцов. Тебе нужно завезти авто в мастерскую. Там могут сказать, есть ли серьезные проблемы с транспортным средством. Лучше потратить немного денег на экспертизу специалистов, чем вложиться в корыто, которое не будет ездить на следующий день.

Приготовься, что ты ничего не купишь

Это ответственная покупка, поэтому не стоит соглашаться на "то, что есть". Если тебе что-то не нравится или вызывает сомнения – откажись от идеи. Лучше уйти с пустыми руками, чем за свой же счет засыпать себя проблемами в будущем.

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Будь ответственным при покупке подержанного автомобиля. Твоя придирчивость и внимательность позволит сэкономить деньги и сохранить нервные клетки. И будет тебе счастье!