"Секс-бомба": словацкая фитнес-модель в крошечном бикини показала безупречные изгибы

Люсия Яворчекова не устает радовать своих поклонников горячим контентом. На этот раз она выложила серию соблазнительных кадров.

На них словацкая модель позирует в крошечном голубом бикини. Оно позволяет полюбоваться плодами лет стараний и труда в тренажерном зале. Неудивительно, что поклонники Люсии Яворчековой в восторге как от фотографий, так и от самой красавицы!

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Фанаты в восторге от красоты Яворчековой

Голубая крошка,

– написала Люсия.

Подозреваем, она имела в виду голубой купальник, который выигрышно подчеркивает ее безупречные формы. Собственно, они не дают покоя поклонникам фитнес-модели. Вот лишь небольшая часть комплиментов, которые они оставили под публикацией красавицы:

"Безупречная";

"И Бог создал Люсию";

"О, Боже! Замечательная девушка!";

"Красивая и фантастическая";

"Настоящая топ-модель";

"Секс-бомба";

"Потрясающая и соблазнительная красавица";

"Сногсшибательная принцесса";

"Просто безупречная".

Люсия Яворчекова похвасталась идеальными изгибами / Фото из инстаграма Яворчековой

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Накануне мы рассказывали о курьезном случае, который произошел во время хоккейного поединка между командами "Ойлерз" и "Даллас Старз". Одна из фанаток "Эдмонтон Ойлерз" была настолько рада, что ее команда вышла в финал Кубка Стэнли впервые с 1990 года, что всем присутствующим показала свою грудь.

Интересно, что на это максимум внимания обратили порносайты. Ресурсы с контентом для взрослых пытаются связаться с девушкой. А все потому, что они стремятся, чтобы она появилась у них, демонстрируя свой бюст.