"Секс-бомба": словацкая фитнес-модель в крошечном бикини показала безупречные изгибы

8 июня 2024, 23:46
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Источник:

инстаграм Люсии Яворчековой

Люсия Яворчекова не устает радовать своих поклонников горячим контентом. На этот раз она выложила серию соблазнительных кадров.

На них словацкая модель позирует в крошечном голубом бикини. Оно позволяет полюбоваться плодами лет стараний и труда в тренажерном зале. Неудивительно, что поклонники Люсии Яворчековой в восторге как от фотографий, так и от самой красавицы!

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Фанаты в восторге от красоты Яворчековой

Голубая крошка,
– написала Люсия.

Подозреваем, она имела в виду голубой купальник, который выигрышно подчеркивает ее безупречные формы. Собственно, они не дают покоя поклонникам фитнес-модели. Вот лишь небольшая часть комплиментов, которые они оставили под публикацией красавицы:

  • "Безупречная";
  • "И Бог создал Люсию";
  • "О, Боже! Замечательная девушка!";
  • "Красивая и фантастическая";
  • "Настоящая топ-модель";
  • "Секс-бомба";
  • "Потрясающая и соблазнительная красавица";
  • "Сногсшибательная принцесса";
  • "Просто безупречная".

Люсия Яворчекова похвасталась идеальными изгибами / Фото из инстаграма Яворчековой

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Накануне мы рассказывали о курьезном случае, который произошел во время хоккейного поединка между командами "Ойлерз" и "Даллас Старз". Одна из фанаток "Эдмонтон Ойлерз" была настолько рада, что ее команда вышла в финал Кубка Стэнли впервые с 1990 года, что всем присутствующим показала свою грудь.

Интересно, что на это максимум внимания обратили порносайты. Ресурсы с контентом для взрослых пытаются связаться с девушкой. А все потому, что они стремятся, чтобы она появилась у них, демонстрируя свой бюст.

Автор: Едуард Хомченко