Впереди выходные, а это значит, что можно выбраться куда-то за город. И если ты владелец мотоцикла, то можешь не только круто провести время с возлюбленной, но и добавить определенной пикантности в вашу интимную жизнь. Например, занявшись сексом на мотоцикле. Конечно же, не во время движения!

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Ни в коем случае не пытайтесь заняться сексом на мотоцикле во время движения. Это опасно и неразумно!

Мужчина сзади

Твоя задача – занять пассажирское место позади девушки, когда она наклоняется вперед к рулю. Если необходимо, то твоей партнерше нужно будет несколько поднять таз. Все для того, чтобы ты мог с комфортом проникнуть внутрь.

В этой позиции инициативу можешь брать на себя ты, а может – она. Например, партнерша может буквально покачиваться на тебе, двигаясь вперед-назад или вверх-вниз.

В этой позиции ты устраиваешься позади своей партнерши / Иллюстрация Car Sex Position

Лицом к лицу

В этой позиции ты садишься так, будто готов отправиться куда-то на своем байке. Твоя же возлюбленная садится тебе на колени лицом к лицу. Также ей необходимо обнять тебя руками и крепко держаться, чтобы сохранять равновесие.

Если она достает до подножек, то может упереться в них, чтобы контролировать глубину и скорость колебаний. Но стоит помнить, что слишком активные скачки могут сыграть с вами злую шутку, если у байка достаточно мягкие амортизаторы. Вы же не хотите выпасть в порыве страсти?



Эта позиция понравится тем, кто любит поддерживать зрительный контакт / Иллюстрация Car Sex Position

Мотоциклетный doggy style

В этой позиции ей необходимо лечь на мотоцикл животом, взявшись за руль. Если байк слишком длинный или слишком короткий, то партнерша может обхватить руками бензобак.

Твоя же задача – стать позади мотоцикла, взять ее за ноги и вытянуть их обратно. Поддерживай ее заднюю часть, поднимая ноги вверх. В этой позиции ее удовлетворения зависит от твоей исполнительности, поэтому не подкачай.



Эта позиция напоминает классический doggy style, но с усложнением / Иллюстрация Car Sex Position

Мастурбация с ветерком

В этом случае вы садитесь слишком уже традиционно: ты у руля, а твоя партнерша позади. Своими руками она держится не за твою талию, а за зону паха, расстегивая ширинку и пытаясь мастурбировать.

Максимально не рекомендуем заниматься этим во время движения. Есть все шансы, что ты отвлечешься от дороги и попадешь в аварию. Помни, что ваше удовольствие не должно граничить с вопросами безопасности. И будет вам счастье!



Сядь за руль, а твоя возлюбленная пусть сядет позади / Иллюстрация Car Sex Position

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