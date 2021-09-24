Лучшие продукты для завтрака, которые помогут тебе похудеть

Хороший завтрак – привычка, от которой многие мужчины до сих пор отказываются. Но все мы знаем, что этот прием пищи считается чуть ли не самым полезным. С его помощью ты заряжаешься необходимой энергией, а также забываешь о голоде.

Но если ты думал, что можно просто выпить кофе и съесть круассан, то мы вынуждены тебя огорчить. Такой набор на завтрак принесет тебе мало пользы. Более того, с его помощью у тебя резко подскочит уровень сахара, а затем резко упадет. И голод скоро даст о себе знать.

Примечательно Украинский флаг поднимут на Луне: детали миссии Spacebit при поддержке Nemiroff в 2022 году

Чего не произойдет с этими 20 продуктами. Их следует добавлять к своему завтраку, чтобы не только быть сытым, но и не переживать за своею фигуру. Не зря же ты ходишь в спортзал, правда?

20 полезных продуктов на завтрак, которые помогут похудеть

1. Банан

Если ты не можешь плотно завтракать утром, то стоит начать с легких приемов пищи, которые могут быстро насытить. Банан – хороший вариант в этом случае. Он не только дает энергию, но и богатый калием и другими минералами.



Бананы подходят для тех, кто не любит завтракать / Фото Unsplash

2. Яйца

Они богаты белком. А еще могут положительно повлиять на цель похудеть, если завтракать ними. Все потому, что они усиливают ощущение сытости и сокращают потребление пищи в течение утра. Есть нужно яйца целыми: и белок, и желток.

3. Йогурт

В частности, греческий йогурт содержит большое количество белка, а еще может похвастаться большой пользой. Сочетай его с фруктами или сухофруктами. Это позволит получить максимум пользы в одной чашке.

4. Натуральный смузи

Главное – не переборщить с высококалорийными ингредиентами. Фруктовый или овощной смузи может стать отличным завтраком для тех, кто не добавляет к своему утреннему рациону твердую пищу.

5. Кофе

Хотя для многих это просто необходимо, другие даже не пьют кофе по утрам. Благодаря высокому содержанию кофеина этот напиток может помочь тебе похудеть благодаря ускорению метаболизма и сжигания жира.



Отдай предпочтение порции эспрессо утром / Фото Unsplash

6. Киви

Этот фрукт с высоким содержанием витамина C и K предлагает множество питательных веществ. А еще в нем высокий процент клетчатки, которая способствует улучшению кишечного транзита и снижению аппетита.

7. Зеленый чай

Зеленый чай способствует сжиганию жира благодаря своей термогенной способности. То есть он повышает температуру тела, ускоряя этим обмен веществ. Это и положительно влияет на желание похудеть. А еще этот напиток содержит очень мало калорий.

8. Овсянка

Овсянка – отличный выбор здорового и вкусного завтрака. Особенно для тех, кто пытается избавиться от лишних килограммов. В ней мало калорий, но много клетчатки и белка. Они непосредственно влияют на аппетит и помогают контролировать чувство сытости и, следовательно, вес. Но стоит отдавать предпочтение сплющенной овсянке.

9. Грецкие орехи

В орехах содержится уникальное сочетание питательных веществ: клетчатки, белков и здоровых жиров. Поэтому они являются отличным продуктом для завтрака. В сочетании с натуральным греческим йогуртом они идеально подходят и подарят дополнительную дозу энергии для начала дня.

10. Малина

Малина положительно влияет на снижение аппетита. Она является богатым источником клетчатки. И действует она подобно киви. Поэтому не отказывайся от этой ягоды, если сможешь еще ее найти в магазинах не за все деньги мира.



Малина принесет пользу твоему организму / Фото Unsplash

11. Арахисовое масло

Оно богато на хорошие жиры и белки, а также считается незаменимым продуктом для набора мышечной массы.

12. Черника

Эта ягода может похвастаться антиоксидантными свойствами. Она способствует похудению, а также богатая на витамины и минералы.

13. Фисташки

Хорошая горсть фисташек утром подарит ощущение сытости в течение всего утра. А еще они содержат полезные жиры.

14. Творог

Это хорошая альтернатива греческому йогурту, если в твоем холодильнике или магазине рядом с домом его не было.

15. Яблоки

Фрукты и еще раз фрукты на завтрак. Они имеют мало калорий и отлично подходят для обмена веществ.



Яблоки – идеальный фрукт для завтрака / Фото Unsplash

16. Бутерброд из цельнозернового хлеба

Оптимальное сочетание белков и углеводов. Разве нужно большего?

17. Протеиновый коктейль

Во-первых, он быстро готовится. Во-вторых, отлично подходит для быстрого усвоения протеина организмом.

18. Миндальное молоко

19. Финики

20. Куриное филе на гриле с коричневым рисом

Это сочетание вообще можно считать любимым среди бодибилдеров. Поэтому ты тоже можешь добавить его в свой рацион.

Это интересно Шеф-повар поделился рецептом коктейля, который позволил ему похудеть

Добавь к своему завтраку эти продукты. Они не только подарят тебе ощущение сытости, но и положительно повлияют на твой вес.