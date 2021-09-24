Найкращі продукти для сніданку, які допоможуть тобі схуднути

Хороший сніданок – звичка, від якої багато чоловіків досі відмовляються. Але усі ми знаємо, що цей прийом їжі вважається ледь не найкориснішим. З його допомогою ти заряджаєшся необхідною енергією, а також забуваєш про голод.

Але якщо ти думав, що можна просто випити каву та з'їсти круасан, то ми змушені тебе засмутити. Такий набір на сніданок принесе тобі мало користі. Ба більше, з його допомогою у тебе різко підскочить рівень цукру, а потім різко впаде. Та й голод скоро дасть про себе знати.

Варте уваги Український прапор замайорить на Місяці: деталі місії Spacebit за підтримки Nemiroff у 2022 році

Чого не станеться з цими 20 продуктами. Їх варто додавати до свого сніданку, щоб не лише бути ситим, а й не переживати через свою фігуру. Не дарма ж ти ходиш до спортзалу, правда ж?

20 корисних продуктів на сніданок, які допоможуть схуднути

1. Банан

Якщо ти не можеш щільно снідати зранку, то варто почати з легких прийомів їжі, які можуть швидко наситити. Банан – хороший варіант у цьому випадку. Він не лише дає енергію, а й багатий калієм й іншими мінералами.



Банани підходять для тих, хто не любить снідати / Фото Unsplash

2. Яйця

Вони багаті на білок. А ще можуть позитивно вплинути на мету схуднути, якщо снідати ними. Усе тому, що вони посилюють відчуття ситості та скорочують споживання їжі протягом ранку. Їсти потрібно яйця цілими: і білок, і жовток.

3. Йогурт

Зокрема, грецький йогурт містить велику кількість білка, а ще може похизуватися неабиякою користю. Поєднуй його з фруктами або сухофруктами. Це дозволить отримати максимум користі в одній чашці.

4. Натуральний смузі

Головне – не переборщити з висококалорійними інгредієнтами. Фруктовий або овочевий смузі може стати відмінним сніданком для тих, хто не додає до свого ранкового раціону тверду їжу.

5. Кава

Хоча для багатьох це просто необхідно, інші навіть не п'ють каву вранці. Завдяки високому вмісту кофеїну цей напій може допомогти тобі схуднути завдяки прискоренню метаболізму та спалювання жиру.



Віддай перевагу порції еспресо зранку / Фото Unsplash

6. Ківі

Цей фрукт з високим вмістом вітаміну C і K пропонує безліч поживних речовин. А ще у ньому високий відсоток клітковини, яка сприяє покращенню кишкового транзиту та зниженню апетиту.

7. Зелений чай

Зелений чай сприяє спалюванню жиру завдяки своїй термогенній здатності. Тобто він підвищує температуру тіла, прискорюючи цим обмін речовин. Це й позитивно впливає на бажання схуднути. А ще цей напій містить дуже мало калорій.

8. Вівсянка

Вівсянка – відмінний вибір здорового і смачного сніданку. Особливо для тих, хто намагається позбутися зайвих кілограмів. У ній мало калорій, але багато клітковини та білка. Вони безпосередньо впливають на апетит і допомагають контролювати почуття ситості і, отже, вагу. Але варто віддавати перевагу сплющеній вівсянці.

9. Волоські горіхи

У горіхах міститься унікальне поєднання поживних речовин: клітковини, білків і здорових жирів. Тому вони є відмінним продуктом для сніданку. У поєднанні з натуральним грецьким йогуртом вони ідеально підходять та подарують додаткову дозу енергії для початку дня.

10. Малина

Малина позитивно впливає на зниження апетиту. Вона є багатим джерелом клітковини. І діє вона подібно до ківі. Тож не відмовляйся від цієї ягоди, якщо зможеш ще її знайти у крамницях не за всі гроші світу.



Малина принесе користь твоєму організму / Фото Unsplash

11. Арахісове масло

Воно багате на хороші жири та білки, а також вважається незамінним продуктом для набору м'язової маси.

12. Чорниця

Ця ягода може похизуватися антиоксидантними властивостями. Вона сприяє схудненню, а також багата на вітаміни та мінерали.

13. Фісташки

Хороша жменя фісташок вранці подарує відчуття ситості протягом усього ранку. А ще вони містять корисні жири.

14. Домашній сир

Це хороша альтернатива грецькому йогурту, якщо у твоєму холодильнику або магазині поруч з домом його не було.

15. Яблука

Фрукти і ще раз фрукти на сніданок. Вони мають мало калорій і відмінно підходять для обміну речовин.



Яблука – ідеальний фрукт для сніданку / Фото Unsplash

16. Бутерброд з цільнозернового хліба

Оптимальне поєднання білків і вуглеводів. Хіба потрібно більшого?

17. Протеїновий коктейль

По-перше, він швидко готується. По-друге, відмінно підходить для швидкого засвоювання протеїну організмом.

18. Мигдалеве молоко

19. Фініки

20. Куряче філе на грилі з коричневим рисом

Це поєднання узагалі можна вважати улюбленим серед бодибілдерів. Тож ти теж можеш додати його до свого раціону.

Це цікаво Шеф-кухар поділився рецептом коктейлю, який дозволив йому схуднути

Додай до свого сніданку ці продукти. Вони не лише подарують тобі відчуття ситості, а й позитивно вплинуть на твою вагу.