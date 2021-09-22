Шеф-повар Джо Дафф рассказывает, что выпивал этот коктейль до или после тренировки. И самое ценное в этом напитке то, что он максимально вкусный и полезный.
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"После того, как я выпью коктейль, я обычно не голоден до конца дня. Обычно я пью его утром, поэтому могу часами обходиться без еды", – рассказывает Дафф.
Он объясняет это тем фактом, что коктейль содержит много белка, а также немного кофеина. Все это вместе позволяет не только насытить организм необходимой энергией, но и забыть о вредных перекусах.
Как приготовить коктейль для похудения
Ингредиенты:
- 1 стакан молока – Дафф использует ванильное или миндальное;
- 1 банан – он выбирает фрукт среднего или маленького размера;
- 45 граммов шоколадного сиропа Hershey's – у него низкое содержание углеводов;
- 3 столовые ложки черного какао-порошка – это позволяет воссоздать вкус и текстуру печенья Oreo;
- 1 ложка протеинового порошка – Дафф добавляет его, чтобы увеличить количество белка;
- 2 – 3 чашки льда – чтобы охладить коктейль.
Все эти компоненты он закидает в блендер, чтобы смешать их. Затем переливает полученный коктейль в стакан и поливает его взбитыми сливками и присыпает черным какао-порошком.
Смотри на видео, как Джо Дафф готовит коктейль для похудения:
"Это законное Oreo в форме смузи", – рассказывает он.
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Попробуй приготовить этот коктейль. С его помощью ты не только будешь потреблять достаточное количество белка, но и забудешь о голоде на несколько часов. А это, в свою очередь, положительно повлияет на твой вес. Главное – не переусердствовать с сиропом.