Шеф-повар Джо Дафф рассказывает, что выпивал этот коктейль до или после тренировки. И самое ценное в этом напитке то, что он максимально вкусный и полезный.

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"После того, как я выпью коктейль, я обычно не голоден до конца дня. Обычно я пью его утром, поэтому могу часами обходиться без еды", – рассказывает Дафф.

Он объясняет это тем фактом, что коктейль содержит много белка, а также немного кофеина. Все это вместе позволяет не только насытить организм необходимой энергией, но и забыть о вредных перекусах.

Как приготовить коктейль для похудения

Ингредиенты:

1 стакан молока – Дафф использует ванильное или миндальное;

1 банан – он выбирает фрукт среднего или маленького размера;

45 граммов шоколадного сиропа Hershey's – у него низкое содержание углеводов;

3 столовые ложки черного какао-порошка – это позволяет воссоздать вкус и текстуру печенья Oreo;

1 ложка протеинового порошка – Дафф добавляет его, чтобы увеличить количество белка;

2 – 3 чашки льда – чтобы охладить коктейль.

Все эти компоненты он закидает в блендер, чтобы смешать их. Затем переливает полученный коктейль в стакан и поливает его взбитыми сливками и присыпает черным какао-порошком.

Смотри на видео, как Джо Дафф готовит коктейль для похудения:

"Это законное Oreo в форме смузи", – рассказывает он.

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