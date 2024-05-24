Старбрук увлекается плаванием уже почти 80 лет, с тех пор, как закончил школу в конце Второй мировой войны. В молодости он участвовал в национальных чемпионатах по плаванию. Ничего не выиграл, но получил массу удовольствия.

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Свои 80 он отпраздновал, проплыв около мили через залив между шотландскими островами Юра и Скарба. Он до сих пор плавает трижды в неделю. А когда не плавает и когда он не с Джуди, своей женой, которой 62 года, едва ли не каждое утро он в спортзале. И вечером тоже.

Это еще не все – Джон начал бегать в 53 года, принял участие в 52 марафонах – от Лондона до Барбадоса. Его лучшее время – 4 часа 14 минут, хотя это было 20 или 25 лет назад. Он любит шутить, что тогда за ним гнались овцы.

принял участие в 52 марафонах – от Лондона до Барбадоса. Его лучшее время – 4 часа 14 минут, хотя это было 20 или 25 лет назад. Он любит шутить, что тогда за ним гнались овцы. Его последняя марафонская дистанция преодолена в 2019, когда ему было 88. А еще Старбрук совершил несколько прыжков с парашютом и принял участие в нескольких триатлонах.

Многие люди, кажется, думают, что когда им исполняется 50, они уже старые. Я слышу это и не понимаю, о чем они говорят,

– говорит Джон.

10 или 15 лет назад врач сказал мужчине, что надо бросить бег. Джон после этого пробежал еще около 15 марафонов.

Джон плавает трижды в неделю, и это кроме времени в спортзале / Фото David Levene, The Guardian

Вопрос "как вам удается держать себя в такой прекрасной форме?" Джон слышит часто. И он считает, что не делает ничего особенного. С другой стороны, он никогда не курил и никогда много не пил.

Питание у меня обычное. Утром я ем кашу, много овощей и не очень много жареной пищи. Думаю, это просто мои гены,

– признался мужчина.

Старбрук начал заниматься фитнесом в 15 лет, когда работал в молочной компании. В 1945 году молоко доставляли домой каждому. Молоковозами тогда руководили в основном пожилые мужчины, поскольку другие, которые призывного возраста, были в униформе. А молодежь, как Старбрук, развозила напиток по домам клиентов.

Я уверен, что именно это сделало меня здоровым,

– говорит он.

Сам Старбрук также впоследствии пошел в армию, но его начальство было одержимо плаванием, поэтому он "не служил – только участвовал в армейских соревнованиях".

Старбрук начал бегать в 53 года и пробежал после этого 52 марафона / Фото David Levene, The Guardian

Джон на пенсии уже 28 лет, воспитал троих детей. Когда-то, в молодости, он планировал дожить до 70. Теперь говорит:

Мне все равно, сколько я проживу, лишь бы только мне не было больно.

В конце концов, если не считать небольшой артрит, сейчас у него ничего не болит. Еще он принимает препараты для разжижения крови из-за нерегулярного сердцебиения, но он говорит:

В моем возрасте, мне повезло, что это все, что у меня есть.

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