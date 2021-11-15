Мегасозвездия спутников могут уничтожить астрономию

15 ноября 2021 , 08:40
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Источник:

Space.com

В последующие годы несколько компаний по всему миру планируют вывести на орбиту десятки тысяч спутников, чтобы таким образом гарантировать глобальный скоростной доступ к интернету. Но – у этого есть цена.

Как отметил Пол Саттер, астрофизик и автор книги "Как умереть в космосе", спутниковые мегасозвездия загрязняют небо. А значит – усложняют астрономические наблюдения.

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Схождение мегасозвездий

Starlink, OneWeb, Kuiper, SatNet – это только начало эпохи мегасозвездий спутников. Все они, как планируется, выйдут на орбиту Земли в ближайшие годы, и каждое будет создавать собственную сеть высокоскоростного глобального доступа к интернету. А теперь – внимание:

  • На орбите Земли уже сейчас – более 3300 активных искусственных спутников.
  • А только первое поколение Starlink от SpaceX будет иметь почти 12 тысяч! А второе поколение – еще 30 тысяч.
  • Теперь добавим к этому 20 тысяч спутников OneWeb, Amazon Kuiper и китайской SatNet, и увидим…

Что в целом их количество, мягко говоря, впечатляет. И это проблема – для астрономов. Ведь каждый спутник отражает солнечные лучи и является источником светового загрязнения.

Угроза астрономии

Команда астрономов попыталась смоделировать, как новые мегасозвездия повлияют на современную астрономию.

  • Они вычислили конфигурацию, размер и яркость каждого спутника.
  • И наложили их влияние на условные астрономические наблюдения с помощью различных видов инструментов (гигантских телескопов, спектрографов с высоким разрешением и так далее).

Исследователи обнаружили, что почти каждый аспект современной астрономии будет испытывать влияние спутников. На языке цифр это звучит так: при каждой последующей экспозиции будут фиксировать от 0,01 до 20 спутниковых следов.


Спутниковые мегазсовездия уже в ближайшие годы начнут создавать препятствия астрономам / Фото unsplash

В чем же проблема

Астрономия – это точная наука, в которой каждое изображение имеет большое значение. Загрязненные изображения – бесполезная работа, мусор.

Влияние спутникового загрязнения на наблюдение может стоить астрономическому сообществу миллионы долларов, и кучу потерянного времени на мощные обработки.

И, еще раз напомним, это только начало эры спутниковых мегасозвездий.
Отметим, что в 2022 году состоится первая украинская миссия на Луну . Ее официальным партнером стал бренд Nemiroff . Он в сотрудничестве с компанией Spacebit отправят на спутник Земли технику, собирающую научные данные. Для Украины этот проект чрезвычайно важен, ведь позволит восстановить репутацию привилегированного космического государства на мировой арене, даст толчок к развитию украинских коммерческих космических проектов, а также будет способствовать популяризации космической тематики среди украинцев.
Автор: Олесь Друкач