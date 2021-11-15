Мегасозвездия спутников могут уничтожить астрономию
Источник:Space.com
В последующие годы несколько компаний по всему миру планируют вывести на орбиту десятки тысяч спутников, чтобы таким образом гарантировать глобальный скоростной доступ к интернету. Но – у этого есть цена.
Как отметил Пол Саттер, астрофизик и автор книги "Как умереть в космосе", спутниковые мегасозвездия загрязняют небо. А значит – усложняют астрономические наблюдения.
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Схождение мегасозвездий
Starlink, OneWeb, Kuiper, SatNet – это только начало эпохи мегасозвездий спутников. Все они, как планируется, выйдут на орбиту Земли в ближайшие годы, и каждое будет создавать собственную сеть высокоскоростного глобального доступа к интернету. А теперь – внимание:
- На орбите Земли уже сейчас – более 3300 активных искусственных спутников.
- А только первое поколение Starlink от SpaceX будет иметь почти 12 тысяч! А второе поколение – еще 30 тысяч.
- Теперь добавим к этому 20 тысяч спутников OneWeb, Amazon Kuiper и китайской SatNet, и увидим…
Что в целом их количество, мягко говоря, впечатляет. И это проблема – для астрономов. Ведь каждый спутник отражает солнечные лучи и является источником светового загрязнения.
Угроза астрономии
Команда астрономов попыталась смоделировать, как новые мегасозвездия повлияют на современную астрономию.
- Они вычислили конфигурацию, размер и яркость каждого спутника.
- И наложили их влияние на условные астрономические наблюдения с помощью различных видов инструментов (гигантских телескопов, спектрографов с высоким разрешением и так далее).
Исследователи обнаружили, что почти каждый аспект современной астрономии будет испытывать влияние спутников. На языке цифр это звучит так: при каждой последующей экспозиции будут фиксировать от 0,01 до 20 спутниковых следов.
Спутниковые мегазсовездия уже в ближайшие годы начнут создавать препятствия астрономам / Фото unsplash
В чем же проблемаАстрономия – это точная наука, в которой каждое изображение имеет большое значение. Загрязненные изображения – бесполезная работа, мусор.
Влияние спутникового загрязнения на наблюдение может стоить астрономическому сообществу миллионы долларов, и кучу потерянного времени на мощные обработки.
И, еще раз напомним, это только начало эры спутниковых мегасозвездий.