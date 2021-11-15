Як зазначив Пол Саттер, астрофізик і автор книги "Як померти в космосі", супутникові мегасузір'я забруднюють небо. А отже – ускладнюють астрономічні спостереження.

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Сходження мегасузір'їв

Starlink, OneWeb, Kuiper, SatNet — це лише початок епохи мегасузір’їв супутників. Усі вони, як планується, вийдуть на орбіту Землі у найближчі роки, і кожне створюватиме власну мережу високошвидкісного глобального доступу до інтернету. А тепер – увага:

На орбіті Землі вже зараз – понад 3300 активних штучних супутників.

Та тільки перше покоління Starlink від SpaceX буде мати майже 12 тисяч! А друге покоління – ще 30 тисяч.

А тепер додамо до цього 20 тисяч супутників OneWeb, Amazon Kuiper і китайської SatNet, і побачимо…

Що загалом їхня кількість, м'яко кажучи, вражає. І це проблема – для астрономів. Адже кожен супутник відбиває сонячне проміння, тож є джерелом світлового забруднення.

Загроза астрономії

Команда астрономів спробувала змоделювати, як нові мегасузір’я вплинуть на сучасну астрономію.

Вони вирахували конфігурацію, розмір і яскравість кожного супутника.

І наклали їхній вплив на умовні астрономічні спостереження за допомогою різних видів інструментів (гігантських телескопів, спектрографів із високою роздільною здатністю тощо).

Дослідники виявили, що майже кожен аспект сучасної астрономії буде зазнавати впливу супутників. Мовою цифр це звучить так: за кожної наступної експозиції фіксуватимуть від 0,01 до 20 супутникових слідів.



Супутникові мегасузір'я вже найближчими роками почнуть створювати перешкоди астрономам / Фото unsplash

У чому ж проблема Астрономія – це точна наука, у якій кожне зображення має значення. Забруднені зображення – марна робота, сміття.



Вплив супутникового забруднення на спостереження може коштувати астрономічній спільноті мільйони доларів, і купу втраченого часу на потужні обробки.



І, ще раз нагадаємо, це тільки початок ери супутникових мегасузір’їв.