"Я построил самую быструю тачку в мире": механик-энтузиаст достиг уникального рекорда

Дилан Филлипс потратил 2 года на эксперименты с модификациями в своем гараже в Уэльсе. Этот человек – механик, и в итоге он построил самую быструю тачку в мире.

Дилан модифицировал тачку, установив на нее двигатель и сани. И она смогла развивать максимальную скорость в более 50 миль (это чуть больше 80 километров) в час.

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В Британии появилась тачка, попавшая в Книгу Гиннеса

После двух лет работы 38-летний Дилан Филлипс стал претендентом на место в Книге рекордов Гиннеса. Дело в том, что его тачка достигла средней скорости 52,58 мили в час, а максимальной – 56,82 мили в час. Предыдущий рекорд Кевина Никса составлял 44,6 мили в час.

Это было лишь небольшим развлечением в начале. У меня появилась идея, и я ее реализовал. А потом, после небольшого тестирования, несколько моих друзей спросили, есть ли шанс на рекорд,

– рассказывал журналистам Филипс.

На тот момент он добавил к тачке двигатель от скутера спереди и маленькие санки сзади. Но, когда задумался о рекорде, начал совершенствовать и тестировать свою тачку. Мужчина понял, что имеет реальный шанс побить мировой рекорд.

Мужчина из Уэльса сделал из своей тачки рекордсменку по скорости / Фото Dylan Phillips

В итоге тачка стала настолько быстрой, что водителю приходилось надевать полный кожаный костюм, чтобы ездить на ней – с защитой для спины, шлемом, перчатками и ботинками.

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Более того, его тачка стала очень популярной в Великобритании. На автомобильных мероприятиях, которые Дилан посещал, окруженная спортивными автомобилями тачка – именно тачка – производила фурор.

А я же просто немного дурак, который любит делать странные вещи с вещами, которые я собрал,

– разводит руками Филлипс.

Дилан построил тачку в своем гараже и заявил о рекорде на Straightliners Speed Week в Элвингтоне в мае. В июне рекорд был подтвержден представителями Книги рекордов Гиннеса.