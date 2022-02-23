Миллионеры так не одеваются: 5 ошибок, которые допускают мужчины

Фильм "Аферист из Tinder" вызывает множество размышлений, связанных с мужским стилем. На этот раз попробуем разобраться со стильными ошибками, которых не допускают миллионеры.

Если ты хоть немного следишь за жизнью успешных бизнесменов, то знаешь, что они предпочитают качественные, но очень простые вещи. Мы назовем несколько стильных ошибок, не свойственных миллионерам. Не поступай так, если ты хочешь подчеркнуть свои достижения с помощью стиля!

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Как не одеваются миллионеры

1. Избыток логотипов

Согласно исследованию, опубликованному Журналом личности и социальной психологии, ношение очень ярких логотипов или принтов создает плохой имидж. Более того, оно может повлиять на твои шансы на свидание.

Проблема в том, что, кажется, ты хочешь слишком выделиться. И это оказывает противоположный эффект. Это воспринимается как попытка похвастаться богатством, являющимся настоящим красным флагом.



Предпочитай одежду, не увешанную логотипами / Фото Derick McKinney

2. Слепо подражаешь тенденциям

Нет ничего плохого в том, чтобы носить трендовые вещи. Но это не значит, что весь твой образ должен строиться вокруг трендов. Твоя задача – сформировать свой стиль. Пусть одежда подчеркивает твою личность и показывает характер.

Следует помнить, что тенденции быстротечны. А это значит, что тебе нужно будет постоянно ходить на шоппинг, чтобы успевать за трендами.

3. Не отдаешь одежду портному

Это не значит, что тебе нужно шить одежду только на заказ. Вместо этого тебе следует подружиться с портным, который позволит усовершенствовать твою одежду.

Он регулирует длину и ширину одежды. Все для того чтобы она идеально сидела на тебе. Следует понимать, что твое телосложение уникально. И есть очень высокие шансы, что найти наряды под себя – миссия невозможна. Поэтому стоит покупать вещи, которые тебе подходят, но требуют незначительных корректур. Здесь и придет на помощь портной.



Портной поможет подшить одежду под тебя / Фото Yasamine June

4. Тратишься на дорогую одежду

Билл Гейтс и многие другие миллионеры говорят, что они не тратят свои деньги на дорогую одежду. Они знают, что мода не вечна, и что тенденции обладают свойством меняться.

Если же ты и хочешь купить дорогую одежду, то лучше предпочесть качественные вещи, а не увешанные лейбами. Есть подозрение, что дорогостоящее брендовое пальто на 100 процентов состоит из синтетических волокон. Вместо этого вдвое дешевле можно приобрести качественное кашемировое пальто от украинского бренда. Подумай об этом!

5. Избыток аксессуаров

Аксессуары имеют принципиальное значение. Они помогают выделить твой характер. Но и здесь нужно не перегнуть палку.

Не нужно пытаться с помощью аксессуаров демонстрировать всё своё богатство. Если ты уже носишь дорогие часы, то широкий золотой браслет уже неуместен. Это касается ряда всевозможных колец, цепочек и т.д. Не стоит напоминать сороку, которая тянется ко всему, что блестит.



Не увешивай себя с ног до головы аксессуарами / Фото Hunters Race

Бонус: Не ухаживаешь за обувью

Обувь много говорит о человеке, поэтому за ней тоже нужно ухаживать.

Ты должен заботиться о том, чтобы обувь не была грязной, потрепанной, имела плохой запах и т.д. Ты же стираешь регулярно свою одежду. Так почему ты игнорируешь кроссовки или ботинки? К слову, уход за обувью позволит ей прослужить гораздо дольше. А это не только окажет положительное влияние на твой образ, но и на финансы.

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Позаботься о своем образе. Не увешивай себя логотипами. Ухаживай за одеждой, а также старайся, чтобы она подчеркивала твои выигрышные стороны. И помни о том, что вкладываться следует в качественные вещи, а не тренды. Пусть в твоем шкафу будет одежда вне времени, которую всегда будет когда и с чем носить.