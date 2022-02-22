Стиль жениха в 2022 году – это об изысканности и легкости. Сегодня мужская мода в целом разрушает стандартные рамки и смело подходит к надлежащей презентации мужской визитной карточки – костюма, убеждена бренд-менеджерка бренда мужских костюмов Andreas Moskin Кристина Фроляк.

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Учитывая, что свадьба – это праздник двоих, то, очевидно, жених не должен теряться в тени своей избранницы. Поэтому мы подготовили для тебя 3 разные подборки стильного образа жениха в 2022 году.

Лучшие мужские образы для свадьбы в 2022 году

Смокинг для смелых

Праздничным концептом мужского образа №1 станет смокинг в интересных исполнениях. Для любителей сдержанной или строгой классики точно подойдет черный или коричневый смокинг. Именно эти модели будут элегантно сочетаться с роскошным, как пышным, так и приталенным белым платьем невесты.

Звездный пример мужского образа недавно представил Картер Реум, избранник Пэрис Хилтон.



Картер Реум на свадьбе с Пэрис Гилтон был в смокинге / Фото с инстаграма Хилтон

Кроме того, придать смокингу еще большее торжества и нотки креативности можно благодаря изысканной цветистости белого, серого и трендового цвета морской волны. Смокинг в таких вариациях – это особое настроение, изображающее неординарный подход к дизайну. Именно такой костюм, благодаря изящным деталям, позволит твоему стилю выделяться.

Дополни свой образ со смокингом классической матовой или лаковой обувью из качественной кожи. Именно для такого костюма не забудь специальную рубашку с бабочкой.



Смокинг делает твой образ максимально торжественным / Фото Andreas Moskin

Стиль кэжуал для фанатов экспериментов

Если это слишком формально для тебя, то мы подготовили несколько образов в стиле кежуал. Все для того, чтобы ты был на высоте и чувствовал себя комфортно на самом важном празднике в твоей жизни.

Учитывая тенденции 2022 года, следует отдавать предпочтение костюмам именно светлой палитры. Институт цвета Pantone из Нью-Джерси выделил пятнадцать цветов, среди которых наиболее модными стали именно оттенки синего.

Для твоего празднования летом под открытым небом идеальным станет непринужденный голубой двубортный костюм. Благородный цвет передаст романтический настрой и дополнит любой стиль свадьбы. Современный манер двубортного пиджака обязывает только к одному правилу – не одевать галстук, а дополнить такой образ бабочкой.



Такой образ предполагает отказ от галстука / Фото Andreas Moskin

Также уже несколько лет подряд трендовым цветом называют бежевый и все его оттенки. Поэтому бежевый однобортный костюм-двойка станет крутым решением для жениха. Особенностью такой модели является ее долговременная универсальность, ведь стильно экспериментируя, такой образ ты сможешь одеть неоднократно.



Последние несколько лет в тренде костюмы бежевого цвета / Фото Andreas Moskin

Подобрать обувь для такого образа несложно. Это могут быть как классические оксфорды, так и белые кроссовки.

Кстати, классическая белая рубашка – это не единственный вариант дополнения этого костюма. Ты можешь уверенно одевать стильное поло с коротким рукавом.



Вместо классической обуви можешь выбрать удобные кроссовки или кеды / Фото Andreas Moskin

Следует помнить: Не ограничивай себя конкретными вещами, ведь 2022 год не имеет стандартов, которые могли бы остановить тебя на пути к созданию стильного образа.

Строгий костюм для любителей классики

Третья наша стильная подборка – это все же для женихов, которые не любят экспериментировать.

Что может быть более изысканным, чем черный или темно-синий? Это своеобразный идеал образа жениха на свадьбе. Так что если тебе импонирует именно такой стиль, то не стоит отходить от собственных установок. Помни о том, что классика существует вне времени и тоже заслуживает особого места в индустрии свадебной моды.



Классический костюм позволит тебе чувствовать себя уверенно / Фото Andreas Moskin

Для черного или, скажем, темно-синего костюма уместной будет черная или такая же синая бабочка. А завершит образ белый платок-паше. Рекомендуем обращать внимание на оттенок выбранного тобой платка, рубашки и, непосредственно, платья невесты. Вы будете выглядеть гармонично, если все эти элементы будут одного тона.

Впрочем, если ты хочешь сделать определенный особый акцент в своем образе, то белоснежный платок-паше следует сменить на яркий. К примеру, платок может соответствовать одному из цветов стилистики свадьбы. Таким образом образ будет казаться интересным.



Цвет платка может соответствовать стилистике свадьбы / Фото Andreas Moskin

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