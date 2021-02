Один из самых впечатляющих расходов, который мы видели у Билла Гейтса, – его дом на озере Вашингтон. Роскошная недвижимость обошлась ему в 147,5 миллиона долларов. Но есть 2 вещи, на которые миллиардер не готов тратить много денег. Именно на них мы и сконцентрируем свое внимание!

Несмотря на то, что Билл Гейтс также известен своей благотворительной деятельностью, отдавая большую часть своего состояния организациям через Фонд Билла и Мелинды Гейтс, сложно заявить, что он экономит на себе. Но есть 2 предмета, в которые он не слишком охотно вкладывает свои деньги!

Об этом он рассказал в 2016 году, когда устроил Reddit Ask Me Anything . В нем пользователь спросил Билла Гейтса, на что он отказывается тратить слишком много денег. Ответ прост и четкий: "Я не люблю тратить много денег на одежду или украшения".

Что касается украшений, то это достаточно очевидно. Билл Гейтс, в отличие от некоторых миллиардеров, не носит дорогих украшений или аксессуары, которые мгновенно становятся темой для обсуждения. Он, например, любитель бюджетных часов Casio. А вот вкладывать свои деньги в Rolex – это не для него.



Билл Гейтс отдает предпочтение простой базовой одежде / Фото Unsplash

Фактически, Билл Гейтс – один из первых мужчин Силиконовой долины (вместе со Стивом Джобсом), который воплотил в жизнь новый образ миллионера без дорогущих брендов и аксессуаров.

Когда дело доходит до одежды, также очевидно, что Гейтс не вкладывает много денег. Он, как правило, выбирает простые свитера, классические рубашки и наряд ы , которые точно не выглядит так, словно он приобрел их в брендовых магазинах. Миллиардер просто не ставит себе цель преувеличивать. И в этом вопросе он не единственный.

Другой миллиардер, его друг, Уоррен Баффет, утверждает, что ему также нравятся штаны цвета хаки и свитера. Майкл Блумберг сказал что-то подобное. Такой же философии придерживаются Джефф Безос и Илон Маск. Но Билл Гейтс делает одну существенную поправочку. Он все же тратит деньги на одежду и украшения, когда говорится о подарках жене Мелинде.

Я покупаю красивые вещи для своей жены,

– как-то сказал он.



Дорогих украшений на Билле Гейтсе ты не увидишь / Фото Unsplash

Билл Гейтс на собственном примере напоминает, что быть миллиардером – это не про дорогую брендовую одежду, драгоценные украшения и всевозможные другие глупости. Его стиль сдержанный, но мало кому придет в голову назвать основателя Microsoft человеком без вкуса и денег. Он просто знает, во что нужно вкладывать свои финансы, а во что не стоит. Вот и все!