На своей странице в инстаграме красавица выложила фотографию, на которой позирует в купальнике. Именно этот элемент гардероба позволяет вдоволь полюбоваться безупречными формами нашей героини. Что мы и советуем сделать тебе уже и немедленно!

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"Мне остаться или уйти?", – неоднозначно написала под публикацией Фонсека.

Мы, конечно же, хотели бы, чтобы она оставалась как можно дольше. По крайней мере, в нашей ленте в инстаграме. С нами солидарны подписчики красавицы. Они были щедры не только на лайки, но и комментарии, воспевая фигуру нашей героини:

  • "Оставайся, девочка";
  • "Спасательница Малибу";
  • "Какая же ты красивая";
  • "Сексуальная королева";
  • "Моя богиня";
  • "Потрясающая Марианна";
  • "Твое тело просто необычайно";
  • "Безупречная красота";
  • "Ты – настоящее произведение искусства".

Марианна Фонсека снялась в соблазнительном купальнике
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Мы даже не будем спорить с подписчиками Марианны Фонсеки. Тебя же буквально призываем подписаться на бразильскую модель. Это позволит тебе одним из первых наслаждаться ее горячими фотографиями!