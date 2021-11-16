На фотографиях Рахель Чивит позировала в соблазнительном купальнике. И это изрядно взбудоражило пользователей сети, которые подписаны на нее в инстаграме. Так что айда вместе с Men 24 наслаждаться порцией соблазна от сексуальной модели.

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"Великолепные моменты из Египта", – написала она в инстаграме.

Пользователям сети понравились фотографии Рахель Чевит. Об этом свидетельствуют не только множество лайков и комментариев, которые оставили под постом красавицы:

"Сексуальная и потрясающая";

"Чрезвычайная и соблазнительная";

"От тебя просто невозможно оторвать взгляда";

"Смотри, но не касайся";

"Я хотел бы быть твоим парнем";

"Ты просто невероятная красавица".



Рахель Чивит в купальнике взбудоражила сеть / Фото с инстаграма Чивит



Рахель Чивит в купальнике взбудоражила сеть / Фото с инстаграма Чивит

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