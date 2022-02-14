Мониторит социальные сети: этот и другие признаки безумно ревнивой девушки

Ревность может разрушить даже самые счастливые отношения. Поэтому мы рекомендуем обратить внимание на эти тревожные звоночки. Они помогут понять, ревнива ли твоя возлюбленная.

Мы поможем тебе определить, насколько сильно ревнует твоя возлюбленная. Это позволит тебе понять, как вести себя в будущем, чтобы не разрушить ваши счастливые отношения.

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Сразу же заметим, что ревность – нормальное явление. Главное, чтобы она не превращала твою жизнь в настоящую драму и не разрушала ее.

1. Ты должен принадлежать только ей

Если твоя партнерша все время хочет, чтобы ты принадлежал только ей, это признак нездорового ревнивого поведения. Она настолько одержима тобой, что ей не нравится мысль о том, что ты можешь проводить время с кем-нибудь другим.

2. Она эмоционально зависима от тебя

Она очень зависит от тебя в плане эмоциональной поддержки. Вместо того, чтобы довольствоваться тем, что у них есть, они всегда будут хотеть, чтобы ты был доступен каждую секунду и минуту дня. Такие барышни могут не обращать внимания на твое личное время и твои возможности. Особенно актуально это в тех ситуациях, когда вы еще не стали жить вместе.

3. Она любит контролировать тебя

Одним из первых признаков ревнивого человека является то, что он любит контролировать людей и манипулировать ими. И если твоя партнерша заставляет тебя чувствовать себя плохо, испытывать постоянное чувство вины, то она может не лучше всего влиять на тебя. Помни о том, что в отношениях ты должен быть счастлив.



Она будет пытаться контролировать каждый твой шаг / Фото Jonas Leupe

4. Она отслеживает твои действия в социальных сетях

Не исключено, что ревнивая возлюбленная будет мониторить твои социальные сети. Она будет смотреть, кто недавно подписался на тебя в инстаграме. Ей будет интересно, кто ставит лайки под твоими постами и оставляет комментарии. Все для того, чтобы проверить, не планируешь ли ты изменять. Не удивляйся, если она весь день может ходить без настроения. Не исключено, что какая-нибудь барышня похвалила твой пресс на фото с моря.

5. Ты должен подтверждать свои действия

Ты всегда чувствуешь давление, связанное с тем, что все нужно рассказывать своей любимой? Это потому, что она сознательно тебя контролирует. Поэтому ты чувствуешь, что должен подтверждать каждое свое действие. Все для того, чтобы она была счастлива. Более того, ты постоянно боишься разозлить ее своими словами и действиями. А так не должно быть...

Это интересно Эти проблемы могут поставить крест на ваших отношениях

К сожалению, ревность может поставить крест на ваших отношениях. Поэтому мы рекомендовали бы тебе попробовать говорить со своей возлюбленной. Объясняй ей, что все ее подозрения не имеют ничего общего с реальностью. Если все это не помогает, а ты действительно не делаешь ничего криминального, то, возможно, стоит задуматься о том, что ты не с тем человеком.