Мощная тренировка всего тела от фитнес-тренера: комплекс взрывных упражнений

Все мы знаем, что разнообразие упражнений – один из ключей к успеху в вопросе прокачки своего тела. Поэтому тебе однозначно пригодится комплекс от фитнес-тренера Ника Волкера. С его помощью ты сможешь серьезно поработать над всем своим телом. Поэтому айда становиться лучше версии себя вчерашнего.

Комплексом взрывных упражнений фитнес-тренер Ник Уолкер поделился на своем инстаграме. Сохрани себе и добавляй к режиму тренировок, чтобы изрядно прокачать свое тело!

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"Что вы делаете для своих личных тренировок?". Это популярный вопрос, который мне задают. Я использую HIIT кардио, упражнения для пресса и другие. Но я также дополняю их силовыми тренировками", – отмечает тренер.

Мощная тренировка всего тела

Фокус тренировки: тяга всего тела – сила и гипертрофия (размер).

Обычная становая тяга – 5 подходов по 5 повторений (перед рабочими подходами проработай 2 разогревающие) Тяга вниз нейтральным хватом – 4 подхода по 12/10/8/8 повторений Тяга на тренажере одной рукой – 4 подхода по 10 повторений на каждую руку Тяга в наклонном положении – 4 подхода по 12/10/8/8 повторений Подъем гантели из-за головы – 4 подхода по 10 повторений Изометрические сгибания с гантелями – 3 подхода по 10 повторений на каждую руку Скручивания на весу – 3 подхода по 20 повторений

Смотри, как правильно выполнять упражнения от тренера:

Совет от тренера: не забывай увеличивать вес, когда количество повторений уменьшается. Должна работать прогрессивная перегрузка.

Возьми на вооружение эту тренировку, чтобы изрядно поработать над своим телом. Результат однозначно порадует тебя!

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