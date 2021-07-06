Тренер рекомендует приступить к выполнению этой "горящей" тренировки. Она безумно проработает верхнюю часть твоего тела.
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- Это AMRAP-тренировка. Ее особенность заключается в том, что необходимо выполнить как можно больше раундов.
Задача от тренера:
- Установи таймер на 20 минут.
- Выполняй как можно больше раундов каждого последующего упражнения с минимальным отдыхом.
- Когда таймер закончится, запиши, сколько раундов ты завершил, чтобы в следующий раз можно было улучшить свой результат.
Смотри, как выполнять комплекс упражнений для верхней части тела:
Комплекс упражнений для прокачки верхней части тела
- Немного танцев для разминки
- Подъем гантели на грудь, а также наверх – 10 полных повторений
- Тяга на дельтах назад в наклоне – 10 полных повторений
- Отжимания на гантелях – 10 повторений
- Кранч-удары вперед и назад – 30 повторений
Возьми на вооружение этот комплекс упражнений. Он однозначно поможет тебе прокачать верхнюю часть тела. А еще он может стать отличным дополнением к твоему обычному режиму тренировок.
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