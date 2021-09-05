Мухлевание в диете: что такое читмил и рефид и почему их полезно делать

Едва ли не самой эффективной диетой для похудения считают низкоуглеводную. Ее практикуют и спортсмены, чтобы держать форму и мышечную массу.

Но, оказывается, иногда диету надо нарушать – как раз ради максимально эффективного результата. Только делать это надо грамотно – с применением читмила и рефида.

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Что такое читмил и рефид, и зачем о них следует знать

Словом "читеринг" уже никого не удивишь, оно прочно вошло в наш лексикон благодаря видеоиграм. Хотя есть и полный аналог в украинском – "махлювання" (в русском – "мошенничество").

А вот что такое cheat meal и refeed (читмил и рефид)? Эти слова хорошо знают люди, которые активно занимаются спортом или следят за весом.

Cheat mea l – это читеринг с пищей (буквальный перевод с английского). В нашем случае – мошенничество с диетой.

– это читеринг с пищей (буквальный перевод с английского). В нашем случае – мошенничество с диетой. А refeed – подпитка или дополнительное питание. В нашем случае тоже говорится о потреблении пищи сверх потребности или требований, прописанных в диете.



Читмил и рефид помогут исправить эту улыбку / Фото unsplash

Какая принципиальная разница между читмилом и рефидом

Читмил – одноразовое действие. Рефид проходят до трех дней.

Проще говоря, даже если человек держит себя на строгой системе питания (где четко рассчитаны количество калорий, белков, жиров и углеводов), то может себе позволить:

Отступить или нарушить эту систему один раз (cheat meal).

Или сорвать ее на срок до 3 дней (refeed).

Нет, здесь речь идет не о случайности, а о сознательном действии. К нему часто прибегают спортсмены или люди, которые худеют под наблюдением диетологов.

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Какой смысл в срывах диеты

Смысл в психологии. Человеку очень трудно отказываться от любимых блюд – выпечки, мороженого и так далее – и держаться от них подальше в течение периода содержания диеты.

Так вот, если сделать отступление (читмил или рефид, да-да) и позволить себе лакомство – диету человек переносит легче!

По меньшей мере, такие выводы опубликовал еще в 2017 году Международный журнал по профилактической и терапевтической медицине на основе данных от спортивных медиков.

Там утверждали, что читмил и рефид просто необходимы для любого человека, который постоянно придерживается сбалансированной низкоуглеводной диеты.

читмил и рефид, как мы уже подчеркивали выше – это спланированное действие в пределах диеты. И осуществленное в определенное время и день. А не просто "пошел и поел то, что нельзя, потому что захотелось".