Сразу же заметим, что такой тип питания не подходит всем и каждому. Желательно предварительно проконсультироваться с врачом, чтобы твой организм не начал страдать только потому, что ты сел на какую-то очередную модную диету.

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5 преимуществ диеты с низким содержанием углеводов

1. Завтрак с низким содержанием углеводов улучшает метаболизм

По сравнению с людьми, которые придерживаются диеты с высоким содержанием углеводов, те, кто отдают предпочтение питанию с низким их содержанием, сжигают гораздо больше калорий. В исследовании из Медицинской школы Гарварда обнаружили, что поклонники диеты с низким содержанием углеводов сжигали на 209 калорий больше. По этой причине авторы исследования предположили, что уменьшение количества углеводов в твоем рационе может стать причиной улучшения метаболизма и способствовать снижению веса.



Ученые убеждены, что низкоуглеводная диета улучшит твой метаболизм / Фото Unsplash

2. Низкоуглеводной завтрак держит голод под контролем

То же исследование Гарвардской медицинской школы показало, что уровни грелина и лептина были значительно сниженными у людей, придерживающихся низкоуглеводной диеты. Грелин и лептин – гормоны, вызывающие чувство голода. Если ты сможешь контролировать уровень этих гормонов, ты сможешь уменьшить чувство голода и сократить количество потребляемой пищи.

3. Низкоуглеводная диета повышает выносливость

В The Journal of Human Kinetics в 2017 году вышло исследование , в котором отмечалось улучшение состояния тех, кто придерживался низкоуглеводной диеты с высоким содержанием жиров. Точнее говоря, их мышцы эффективнее хранили энергию. Авторы исследования утверждают, что это снизит утомляемость в конце тренировки. Это особенно полезно для бегунов на длинные дистанции, велосипедистов и кроссфитеров.



Низкоуглеводная диета позволяет мышцам эффективнее сохранять энергию / Фото Unsplash

4. Низкоуглеводная диета сжигает опасный тип жира

Несколько исследований показали, что висцеральный жир, который накапливается вокруг твоих органов, связан с метаболическими заболеваниями. Согласно исследованиям , опубликованным в Proceedings of the Nutrition Society, низкоуглеводная диета может помочь сжечь именно этот жир. Результаты их исследований показали, что люди, которые придерживаются низкоуглеводной диеты, имели примерно на 15% меньше висцерального жира по сравнению с людьми, которые придерживаются диеты с высоким содержанием углеводов.

5. С низкоуглеводным завтраком ты дольше чувствуешь себя сытым

Ты, наверное, слышал, что белок – наиболее сытное питательное вещество. Ученые провели множество исследований, связывающих богатую белком пищу с чувством насыщенности. Если твой завтрак богатый белком и имеет небольшое количество углеводов, ты всегда будешь чувствовать себя сытым. Согласно исследованиям Школы общественного здравоохранения Тулейнского университета, диета с низким содержанием углеводов сохраняет ощущение сытости дольше. Это означает, что завтрак с жирами и белками – идеальное сочетание, которое позволяет как можно дольше забыть о голоде.



Низкоуглеводный завтрак позволяет дольше оставаться сытым / Фото Unsplash

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