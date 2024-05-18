Мужчина купил заброшенный склад за каких-то 410 долларов и нашел там дизайнерскую одежду на 70 000
Источник:New York Post
Мужчина из Портленда, что в американском штате Орегон, купил на аукционе заброшенный склад за 410 долларов. Заурядное событие, казалось бы, но вдруг оказалось, что склад заполнен дизайнерской одеждой на около 70 000 долларов.
В общем 37-летний Уэйд Венчер имеет привычку покупать небольшие склады, ранее он уже приобрел несколько сотен. Там бывали всевозможные находки, но именно этот случай стал исключением и шокировал мужчину.
Смотри также Мужчина провалил собеседование всего за 5 минут: какая ошибка поставила крест на его кандидатуре
Как мелкая инвестиция в заброшенный склад внезапно оказались гиперприбыльной
Купленная на аукционе за 410 долларов заброшенная кладовка была полностью заполнена дизайнерской одеждой. Разобравшись в остатках и подсчитав возможную цену найденного, Венчер с удивлением и счастьем осознал, что речь идет о немалой сумме – 70 тысяч долларов США.
Редко можно встретить подобные хранилища, чаще там можно найти бытовые вещи или мусор,
– рассказал журналистам Венчер.
Обычно большинство вещей, которые находит, он жертвует на благотворительность. Но здесь ситуация несколько иная:
- В куче брошенных вещей было более 400 пар обуви, среди которых такие бренды как Gucci и Coach.
- А также шубы и другие ценные вещи, на многих из которых даже все еще были бирки.
Все на складе было абсолютно новым.
Вейд начал перепродавать вещи, только одно пальто продал за 1500 долларов.
Предыдущая владелица склада, как предполагают, покупала вещи не с целью пользования, а из-за какой-то зависимости от шопинга. Но как бы там ни было, Венчер получил "потрясающий опыт".