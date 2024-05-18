Мужчина купил заброшенный склад за каких-то 410 долларов и нашел там дизайнерскую одежду на 70 000

Мужчина из Портленда, что в американском штате Орегон, купил на аукционе заброшенный склад за 410 долларов. Заурядное событие, казалось бы, но вдруг оказалось, что склад заполнен дизайнерской одеждой на около 70 000 долларов.

В общем 37-летний Уэйд Венчер имеет привычку покупать небольшие склады, ранее он уже приобрел несколько сотен. Там бывали всевозможные находки, но именно этот случай стал исключением и шокировал мужчину.

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Как мелкая инвестиция в заброшенный склад внезапно оказались гиперприбыльной

Купленная на аукционе за 410 долларов заброшенная кладовка была полностью заполнена дизайнерской одеждой. Разобравшись в остатках и подсчитав возможную цену найденного, Венчер с удивлением и счастьем осознал, что речь идет о немалой сумме – 70 тысяч долларов США.

Редко можно встретить подобные хранилища, чаще там можно найти бытовые вещи или мусор,

– рассказал журналистам Венчер.

Обычно большинство вещей, которые находит, он жертвует на благотворительность. Но здесь ситуация несколько иная:

В куче брошенных вещей было более 400 пар обуви, среди которых такие бренды как Gucci и Coach.

А также шубы и другие ценные вещи, на многих из которых даже все еще были бирки.

Все на складе было абсолютно новым.

Мужчина нашел на складе дизайнерскую одежду и обувь на более 70 тысяч долларов / Фото SWNS

Вейд начал перепродавать вещи, только одно пальто продал за 1500 долларов.

На складе было более 400 пар брендовой обуви / Фото SWNS

Предыдущая владелица склада, как предполагают, покупала вещи не с целью пользования, а из-за какой-то зависимости от шопинга. Но как бы там ни было, Венчер получил "потрясающий опыт".