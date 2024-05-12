Но один мужчина допустил огромную ошибку на собеседовании, из-за которой ему сразу же отказали в приеме на работу – и это не имело ничего общего с самим собеседованием.

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Какая ошибка стоила мужчине работы

Оказывается, мужчина произвел плохое впечатление еще до того, как получил шанс доказать свои способности, поскольку не сумел поздороваться с администратором, когда вошел в здание.

Женщина, которая проводила собеседование, предостерегла других от таких ошибок, поскольку секретарша на самом деле была менеджером по найму, которая пыталась оценить, насколько уважительно ее потенциальные работники будут относиться к окружающим.

В своей заметке на форуме Life Pro Tips на Reddit она рассказала: "Сегодня кандидат сорвал собеседование в первые 5 минут после того, как вошел в здание. Он пренебрежительно отнесся к администратору".

Она поздоровалась с ним, а он едва посмотрел ей в глаза. Она попыталась привлечь его к разговору. Опять же, никакого зрительного контакта и никакой заинтересованности в разговоре с ней. Кандидат не понял, что "секретарша" на самом деле была менеджером по найму,

– подчеркнула она.



Важно быть вежливым абсолютно со всеми на работе / Фото freepik

Поэтому она позвала его обратно в конференц-зал и объяснила, что каждый человек в их команде является ценным и достойным уважения. После общения с "секретаршей" менеджер по персоналу решил, что этот человек не подходит на эту должность. Его поблагодарили за уделенное время и попрощались с ним.

Золотое правило: "Будь вежливым со всеми в здании"

Многие люди на Reddit согласились с тем, что очень важно быть вежливым со всеми – и это звучит как нехитрая мысль.

Один человек написал: "Бинго! После того, как кандидат уйдет, первое, что сделают участники собеседования, – это поговорят с администратором и спросят, как к ним относился собеседник. Этот человек может быть лучшим кандидатом на должность, но если он вел себя с администратором как с подонком... С НИМ ПОКОНЧЕНО!"

Если они обращались с администратором как с подонками, даже когда вели себя как можно лучше, представьте, как ужасно они будут вести себя с ним, когда получат работу. То же самое касается и уборщиков. С ними тоже консультируются,

– отмечают в сети.

Другой пользователь рассказал собственную историю. Говорит, что однажды его взяли на работу, потому что он придержал дверь для уборщика, который въезжал с коляской. Администратор сказал: "Это так мило с вашей стороны". На что он ответил, что это была просто вежливость, но, очевидно, позже в тот же день она говорила об этом на ухо менеджеру по персоналу.



Вежливость может сделать тебя более привлекательным кандидатом / Фото senivpetro

Выбор был между мной и кем-то более осведомленным, но он был п****... поэтому они взяли меня,

– заметил он.

Другие говорили, что даже если ты борешься с тревогой и тебе трудно поддерживать разговор, всегда полезно хотя бы пытаться быть вежливым с теми, кто тебя окружает.

Кто-то написал: "Мой единственный вопрос по этому поводу заключается в том, что я ужасно волнуюсь и пытаюсь сосредоточиться на чем-то другом, кроме собственно процесса, поэтому я уверен, что не ответил администратору на ресепшне. Не потому, что я грубый человек, а просто потому, что я стараюсь обращать внимание на все через другие вещи, о которых я думаю".

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Поэтому случай с этим мужчиной напомнил, что мы должны убедиться, что поддерживаем здоровое взаимодействие. И если мы ведем себя невежливо, то не стоит удивляться, что нашу кандидатуру могут не рассмотреть.