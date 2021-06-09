Мужчина превратил самолет Второй мировой войны на крутое жилье на колесах: фото

Наш новый герой сумел превратить старый самолет времен Второй мировой войны на крутой дом на колесах, который захотел бы каждый. Приобрел Джино Луччи воздушное судно 1943 года в 2019 году и потратил целый год на его преобразования. И теперь он не только путешествует с комфортом, но и привлекает к себе максимум внимания прохожих!

Когда Джино Луччи запрыгивает на водительское сиденье своего дома на колесах, может сложиться впечатление, что он садится за штурвал старинного самолета. А все потому, что Луччи, ветеран ВВС из Нэшвилла, штат Мичиган, водит фургон, который частично сконструированный из самолета.

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Луччи, который владеет компанией по утилизации самолетов, сказал, что в 2019 году приобрел старый транспортный самолет Douglas DC-3 1943 года выпуска. По данным Boeing, этот самолет обычно использовался для перевозки во время Второй мировой войны. Теперь же бывшее воздушное судно превратилось в дом на колесах.



В дом на колесах превратили старенький самолет Douglas DC-3 1943 года выпуска

Старый самолет он превратил в дом на колесах площадью почти 28 квадратных метров. Его он использует для путешествий по стране со своей семьей.

Самое интересное, что обошелся самолет "по цене старой машины". Луччи признается, что с детства мечтал превратить самолет в дом на колесах. По его словам, в 12-летнем возрасте он смотрел телешоу, в котором мужчина привязал корпус самолета к раме школьного автобуса. Джино признался, что эта идея пошла за ним во взрослую жизнь.



Джино Луччи признается, что с детства мечтал превратить самолет в дом на колесах

"На протяжении всей моей карьеры в военно-воздушных силах и моей карьеры сейчас, когда я спасаю самолеты, я всегда спасал вещи, думая: "Когда-нибудь мы это сделаем", – признается Луччи.

Луччи сказал, что в 2018 году его сын Джачинто нашел в сети кого-то, кто продавал идеальный самолет для превращения в жилой дом. Луччи купил самолет Douglas DC-3, который использовался ВМС США во время Второй мировой войны, потому что он был достаточно маленьким, чтобы поместиться на дорогах общего пользования.



Самолет был поврежден в результате торнадо, поэтому его удалось выгодно приобрести

Воздушное судно, поврежденное в результате торнадо, не подлежало восстановлению. Поэтому именно это помогло Луччи убедить продавца отдать его "по цене старой машины". В 2019 году Джино перевез самолет в свой дом в Мичигане, где он вместе со своей семьей приступил к ремонту.

Внутри судна Луччи установил детали от множества старых самолетов. Например, выключатели света, систему внутренней связи, а также декоративную нефункциональную штангу второго пилота или штурвал.

Луччи также обновил зону, которая когда-то была кабиной самолета. Теперь она есть панелью приборов. Он добавил, что оригинальная система внутренней связи пилота самолета все еще работает.



В кабине водителя можно увидеть приборную панель и штурвал

Для своего дома на колесах Луччи использовал двигатель и раму грузового автомобиля, который использовался в компании по утилизации самолетов Round Engine Aero. Также Джино обновил пол, используя материалы из авиационного состава, и установил смесители для ванной и кухни, которые использовались в других самолетах.



А еще дом-самолет оснащен зоной отдыха для комфортных путешествий по стране

Луччи сохранил трап самолета. Также превратил то, что когда-то было зоной экипажа, на спальню, оформленную в тематике самолета. Луччи также расширил камбуз или кухню в самолете и добавил микроволновую печь, плиту, духовку и холодильник. За кухней расположена гостиная, а в ванной есть раковина и кран для самолета. Наконец, в задней части можно увидеть спальню с двумя односпальными кроватями и ванной, которую Луччи добавил по просьбе жены.

Несмотря на его уникальную форму и внешний вид, Луччи смог зарегистрировать свой дом на колесах как автодом класса А. Это значит, что ему законом разрешено передвигаться по всем 50 штатам страны.

Смотри на видео, как выглядит дом на колесах, созданный с самолета

И теперь Луччи с удовольствием путешествует Соединенными Штатами со своей семьей. А их дом на колесах привлекает к себе максимум внимания всех, кому попадаеться перед глазами.

Все фото: mariescountyadvocate

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