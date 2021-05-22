Вскоре после Второй мировой войны лейбористская партия национализировала Британскую железную дорогу в соответствии с Законом о транспорте 1947 года. А невероятные недавно окрашенные изображения показывают сцены на британских железных дорогах и вокруг них.

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На этом фото, сделанном в Паддингтоне 12 января 1948 года, логотип на автомобильном вагоне частной компании Great Western Railway (GWR) закрашивают с помощью распылителя.

Машинист поезда Г. Т. Тилль рассматривает самый первый логотип Британских железных дорог на вокзале Ватерлоо в Лондоне, 15 февраля 1949 года.

Железнодорожник Филипп Мартир останавливается, чтобы прочитать плакат, в котором говорится о национализации железных дорог на вокзале Чаринг-Кросс в Лондоне, 30 декабря 1947 года.

В условиях национализации железных дорог весь подвижной состав получил новые цвета. Этот процесс показали в железнодорожном депо в Дерби на фото, сделанном 25 мая 1948 года.

Локомотив Битвы за Британию тянет роскошный Pullman Thanet Belle с Маргита в июне 1948 года.

Двое юных корректировщиков поездов заглядывают к Руководству по локомотивам Британских железных дорог, 1949 год.

На этом фото, сделанном 30 августа 1948 года, пассажиры мес Дороти (слева) и Розали Эдвардс с Портман-сквер в Лондоне покупают журналы в 11-летнего Фреда Эдвардса (не родственники) с Юстона. Одетый в стиле газетчика времен Чарльза Диккенса, Фред замещает Джона Говарда Дэвиса, мальчика-"звезду" из фильма Оливера Твиста.

Мастер по ремонту колес Ричард Осборн в специально разработанном держателе для лампы, который питается от небольших батареек, какие он носит на поясе. Это фото сделано 8 февраля 1949 года в Кентиш-Тауне, Лондон.

Внутренний вид нового бара Trianon, расположенного в вагоне Pegasus нового поезда Golden Arrow, введенного в Южный регион Британских железных дорог 11 июня 1951 года.

Купи посылок на вокзале Юстон в Лондоне. Задержка была вызвана забастовкой, в которой участвовали носители, водители микроавтобусов и 500 членов отделения Юстонського национального союза железнодорожников. Их отстранило от льгот руководство профсоюза за участие в неофициальной забастовке 11 декабря 1948 года.

Ранее железными дорогами руководили четыре компании: Great Western Railway; Лондон, Мидленд и Шотландская железная дорога Лондон и Северо-Восточная железная дорога и Южная железная дорога. Когда правительство взяло эти активы в свои руки, они стали называться British Railways.

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В 1960-х годах физик и инженер Ричард Бичинг опубликовал свои идеи по повышению эффективности британских железных дорог. В печально известном "отчете Бичинга" он определил пути протяженностью 5000 миль и 2363 станции, которые, по его мнению, должны были закрыть. Эти закрытия вызвали сильные протесты. Хотя, в результате их приняли.

Ричард Бичинг на вокзале Паддингтон, Лондон, 22 февраля 1962 года.

На этом фото, сделанном в Паддингтоне в 1962 году, Бичинг смотрит на часы, чтобы проверить, не пора ли отправляться в путь.

Ричард Бичинг в компании Bluebell Railway Company в Шеффилд-парке 1 апреля 1962 года.

Толпа наблюдает, как Бичинг берется за рычаги в сигнальной будке Bluebell Railway Company в Шеффилд-парке 1 апреля 1962 года.

Бичинг, который в течение короткого времени занимал должность председателя правления British Railways, постоянно ассоциируется с массовой потерей местных железнодорожных служб. Некоторые службы снова открылись, некоторые работают как проекты наследия, но достаточно много остаются закрытыми.

В 1990-х годах железные дороги были приватизированы Маргарет Тэтчер, но через три десятилетия консервативное правительство Бориса Джонсона объявило о планах отказаться от этой системы франчайзинга. Правительство теперь будет управлять продажей билетов, расписанием и обслуживанием путей под названием Great British Railways.

Экскурсионный поезд Bluebell прибывает в Хейвардс-Хит с Бичингом на борту 1 апреля 1962 года.

Бич осматривает модель железной дороги на выставке в Лондоне 19 ноября 1963 года.

Разрисованные старые фото позволяют нам почувствовать, что все это происходило совсем недавно. И мы в восторге от того, что такие кадры "оживляют".