Мужчина случайно сел в чужое авто и поехал на нем, чтобы найти свое: забавное видео

Немного странный случай произошел в американском штате Монтана, видео которого попало в местные утренние шоу и стало вирусным в тиктоке. Дело в том, что мужчина случайно сел в чужую машину с чужой собакой, и уехал прочь.

Он приобрел пиццу и, видимо, глубоко задумался о вкусах, поэтому искренне ошибся и сел за руль чужой машины. "Я сразу же подумал: "Это не моя машина". Поэтому я просто кружил вокруг", – рассказал этот человек, Винсент Зепеда.

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Мужчина по ошибке "украл" машину, приняв ее за свою

Винсент возвращался домой после заказа пиццы, но в "своем" автомобиле, когда туда сел, понял, что что-то не так. Потому что, видите, на заднем сиденье лежала собака, совершенно не знакомая Зепеде.

Примечательно, что в авто был брелок с ключами, поэтому завестись и поехать не составляло проблемы. Так мужчина и поехал – в поисках своего авто. В итоге оказалось, что он сел в машину, внешне идентичную его собственной.

Запись, сделанная Винсентом Зепедой, является хроникой его приключения: вот видео с утреннего шоу CBS

Из-за погодных условий и обстоятельств напряженной жизни я ни на секунду не предполагал, что автомобиль, который открыл мне дверь, не был моим. И только когда я поехал в направлении дома, у меня возникло странное ощущение,

– рассказал Зепеда.

"Это было просто безумие", – признался Винсент. Его автомобиль – красная Honda CR-V, был припаркован рядом с другим, таким же, за руль которого он ошибочно и сел.

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Другой автомобиль принадлежал Синти Фишер и ее английскому лабрадору Флетчеру.

Мне просто стыдно, что я оставила ключи в машине. Всегда думала, что собака в машине защитит ее, но он не очень похож на сторожевого пса,

– со смехом вспоминала Фишер.

Интересно, что у Зепеды есть не только такой же автомобиль, как у Фишер, но и такой же пес. Однако в тот день мужчина не брал его с собой.